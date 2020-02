A2 – Crema espugna il campo del Sanga Milano

Il Ponte Casa d’Aste gioca un’ottima gara, senza paura, contro Crema e sfiora ancora la grande impresa. Alla fine vince Crema 55-53 ma il Sanga non demerita e recrimina per aver dovuto rinunciare a Guarneri, fin lì dominante con 4 punti e 9 rimbalzi, dopo 10 minuti di gara per un infortunio muscolare.

Parte bene il Sanga con un 5-1 firmato Beretta e Carrara. Crema si affida a Melchiori e alle sue lunghe per rispondere. Milano attacca bene e con Toffali, 2 appoggi da sotto, e Guarneri prova la mini fuga, 13-8. Crema paziente rientra e non demorde. Carrara e Beretta ben innescate da Quaroni fanno chiudere le Orange avanti la prima frazione. Nel secondo quarto Melchiori fa la voce grossa da 3 due volte, le risponde sempre Beretta e nessuna delle due squadre riesce a scappare. Si difende bene e si corre molto, Milano vola anche sul 23-16, ripresa però da Caccialanza da 3 e dai liberi di Cerri e Zelnyte. Il ritmo alto non pregiudica lo spettacolo e a 1’40” le ospiti trovano il sorpasso con Melchiori, 31-29. Rimedia parzialmente dalla lunetta Lussana con 1 su 2 e su va alla pausa lunga con Crema avanti 31-30. Le ospiti ripartono meglio e volano a più 7, Toffali da 3 e dalla lunetta tiene lì Sanga. Capoferri e Caccialanza vogliono dare lo strappo alla gara, coach Pinotti alterna in regia Quaroni e Lussana e con le ottime difese di Carrara e Trianti ricuce lo strappo. Le ospiti vanno anche a +10, 40-50 e 43-53, con la calma e sangue freddo il quintetto di Pinotti rientra e riesce a chiudere a ridosso alla penultima sirena. Nell’ultimo quarto nessuno si risparmia e nessuna squadra prende il largo, Iuliano e compagne tengono sempre il pallino del gioco, le Orange, indomite, rimangono incollate alla gara e con Quaroni da 3 hanno la palla del 55 pari. Il canestro sputa la sua conclusione, Zagni fallisce anche lei da 3 e con meno di 2 minuti sul cronometro Crema è avanti 52-49. Il tempo scorre veloce e gli ultimi possessi premiano le cremasche che chiudono 55-53 nonostante Milano abbia 20″ a disposizione per pareggiare o vincere. La difesa biancoblu tiene, sporca ogni passaggio e festeggia una buona vittoria. Per il Ponte Casa d’Aste ancora una grande gara al cospetto di una delle prime formazioni della classifica e vittoria che sfugge per un soffio. Prossima sfida in trasferta a Mantova.

Coach Pinotti “Ancora una grande gara ma come con Alpo e Moncalieri non siamo riusciti ad avere lo scalpo di una grande. A mio avviso abbiamo giocato meglio di loro e sprecato anche qualche buona occasione. A volte la panchina ci deve dare di più, adesso dobbiamo cambiare marcia e dare una svolta al campionato, siamo ancora settime ma dobbiamo e possiamo fare meglio”.

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Basket Team Crema 53 – 55 (19-11, 30-31, 43-50, 53-55)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 18 (5/6, 1/3), Cicic, Guarneri* 4 (2/5, 0/1), Beretta* 9 (3/4, 1/4), Visigalli, Pagani NE, Lussana 1 (0/3, 0/1), Quaroni* 7 (3/8, 0/2), Trianti 2 (1/1, 0/1), Carrara* 12 (3/7, 2/4), Stilo

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/34 – Tiri da 3: 4/19 – Tiri Liberi: 7/15 – Rimbalzi: 35 4+31 (Guarneri 9) – Assist: 13 (Quaroni 5) – Palle Recuperate: 5 (Quaroni 2) – Palle Perse: 13 (Toffali 3)

BASKET TEAM CREMA: Melchiori* 16 (3/6, 3/4), Zagni 7 (2/2, 1/3), Capoferri, Iuliano, Caccialanza* 12 (0/3, 4/9), Scarsi* 1 (0/3, 0/1), Cerri* 7 (3/5 da 2), Parmesani NE, Rizzi* 8 (4/8, 0/2), Zelnyte 4 (1/2, 0/1)

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 13/31 – Tiri da 3: 8/24 – Tiri Liberi: 5/11 – Rimbalzi: 36 4+32 (Scarsi 6) – Assist: 10 (Melchiori 3) – Palle Recuperate: 8 (Melchiori 5) – Palle Perse: 13 (Squadra 3)

Arbitri: Mura E., Spinelli J.

Uff.Stampa Sanga Milano