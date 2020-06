A2 – Crema in pressing su Carolina Pappalardo

Crema si conferma scatenata e dopo aver ufficializzato Alice Nori, ha messo nel mirino Carolina Pappalardo. L’ala classe 1996 è reduce da una gran stagione nel girone Sud, dove in maglia Nico Basket ha collezionato 14 punti e 7 rimbalzi di media a partita tirando con il 44% dal campo. La squadra del confermato Stibiel andrebbe così a inserire un’altra giocatrice importante per la categoria, confermandosi come candidata numero uno nel prossimo campionato.

LA CARRIERA

2013-2014: Fortitudo Anagni (A3)

2014-2015: Bull Basket Latina (A3)

2015-2016: Saces Mapei Napoli (Seria A1, starting five): 15 games: 0.8ppg, 1.1rpg; Eurocup: 2 games: 1.0ppg

2016-2017: Carispezia La Spezia (Serie A1): 5 games: 0pts, played also at Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A1): 18 games: 1.6ppg, 1.6rpg

2017-2018: R.Spirou Monceau Charleroi (Belgium-Top Division Women): 25 games: 5.9ppg, 5.3rpg, 1.2spg, FGP: 39.4%, 3PT: 17.6%, FT: 76.0%

2018-2019: Spirou Ladies Charleroi (Belgium-Top Division Women, starting five): 24 games: 8.1ppg, 5.5rpg, 1.3spg, Blocks-1(2.7bpg), FGP: 46.5%, 3PT: 23.5%, FT: 71.2%

2019-2020: Orza Rent Nico Basket Femminile Pistoia (Italy-Serie A2, starting five): 20 games: 14.5ppg, 6.9rpg, 2.2spg, FGP: 44.2%, 3PT: 37.8%, FT: 62.8%