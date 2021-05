Le parole del presidente di Crema nel post partita

“Non ci sono tante recriminazioni da fare ma ritengo che sportivamente parlando, pensando alle due gare, le nostre avversarie si sono dimostrate più brave e pronte di noi. Non posso che fare loro i complimenti”. Il commento a caldo del presidente Paolo Manclossi. “Sinceramente mi aspettavo qualche cosa di più sotto ogni punto di vista da parte della nostra squadra anche se riconosco le non poche difficoltà che avevamo e che certamente hanno pesato sia nella preparazione che nello svolgimento delle due gare. Naturalmente lascio a chi si intende più di me fare analisi tecniche e statistiche. Sapevamo bene le difficoltà che avremmo trovato contro di loro e il fatto che ci hanno battuto 3 volte su 4 vorrà anche dire qualche cosa. In queste due gare è vero che eravamo in difficoltà di organico ma

nonostante questo mi aspettavo un rendimento e delle prestazioni diverse sotto ogni punto di vista. L’impegno delle ragazze non è mancato e non ho nulla da rimproverare loro ma evidentemente in questo momento, decisivo di una stagione, c’erano troppi problemi ed è stato chiaro, senza nulla togliere ai

meriti delle avversarie, che non eravamo all’altezza e nelle condizioni generali ed individuali per affrontare questi playoff come si deve. Non dobbiamo assolutamente cercare alibi negli arbitri, nella formula o altro ma solo prendere atto che purtroppo la stagione è finita. Prima del previsto e che in questo momento non eravamo all’altezza di esprimere quello che tante volte nel corso della stagione la squadra ha dimostrato di saper fare”.

Uff.Stampa Basket Team Crema