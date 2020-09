A2 – Crema pronta per le amichevoli, Martedì contro Costa Masnaga

Archiviate le prime tre settimane di lavoro si può dire che la stagione del Basket Team Crema sta per decollare. Con l’arrivo di Nori che ha raggiunto le compagne il gruppo è ora al gran completo e le ragazze con coach Stibiel e i suoi più stretti collaboratori possono ben dire di non veder l’ora di poter finalmente giocare una partita. Sono passati tanti mesi ma il conto alla rovescia è iniziato. Martedì sul parquet della Cremonesi prima uscita stagionale con una amichevole (a porte chiuse) contro Costa Masnaga. Poi si sarebbe dovuto disputare un quadrangolare a Broni nel fine settimana, saltato, e qui la Società Cremasca per bocca del presidente Paolo Manclossi non manca di esprimere tutto il proprio disappunto: “Diciamo che preferisco far scendere un velo pietoso e ritengo che sotto certi aspetti il nostro movimento deve prendere atto che debba crescere ancora molto. Ma qui mi fermio”. Imprevisto non voluto a parte che in questo momento in cui ce ne sono a iosa si vorrebbe che ce ne fossero i meno possibili la squadra sarà impegnata venerdì ad Albino e il giorno seguente a Costa Masnaga. Due le amichevoli la settimana successiva, giovedì 17 a Crema con Carugate e poi a Tortona contro Castelnuovo Scrivia sabato 19. Sarà questo l’ultimo impegno amichevole in vista della partecipazione alle “Final Eight” di Coppa Italia in programma a Moncalieri dal 25 al 27 settembre. Per la formazione cremasca, che ricordiamo si è aggiudicata le ultime due edizioni, esordio con eliminazione diretta contro Umbertide, venerdì 25 ore 15:00. Con l’augurio da parte di tutti che la stagione ufficiale possa iniziare, pur tra le limitazioni necessarie, nel migliore dei modi per tutto il movimento.

Uff.Stampa Basket Team Crema