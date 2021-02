A2 – Crema senza problemi, regolata Sarcedo

Nel posticipo del Girone Nord di Serie A2 convincente vittoria della capolista Parking Graf Crema, 73-46 sul Basket Sarcedo.

Partita dominata dalla formazione di coach Stibiel, 46-20 il punteggio dopo metà gara che consente alla squadra lombarda di gestire con calma il resto della partita. Preziosa la regia di Gatti, che guida con 17 punti il tabellino delle marcatrici, ma in doppia cifra vanno anche Capoferri (12), Melchiori (11), Nori (12), Pappalardo (10) per la formazione in vetta alla classifica; per Sarcedo, sempre condizionata dagli infortuni delle lungodegenti Pieropan e Santarelli, invece la buona notizia sono i 14 punti di Battilotti in uscita dalla panchina.

Col successo odierno Crema stacca definitivamente Udine in testa alla classifica ed è sempre più leader del campionato.

Parking Graf Crema – Basket Sarcedo 73 – 46 (21-12, 46-20, 65-36, 73-46)

PARKING GRAF CREMA: Melchiori 11 (1/6, 3/5), Nori* 12 (6/9 da 2), Gatti* 17 (1/4, 5/5), Zagni NE, Capoferri* 12 (1/4, 3/7), Radaelli, Cerri 4 (1/2 da 2), Parmesani, Rizzi* 5 (1/2, 0/3), Pappalardo* 10 (5/6, 0/2), Guerrini 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 17/35 – Tiri da 3: 11/24 – Tiri Liberi: 6/7 – Rimbalzi: 37 8+29 (Nori 8) – Assist: 18 (Nori 4) – Palle Recuperate: 10 (Melchiori 3) – Palle Perse: 18 (Gatti 4)

BASKET SARCEDO: Viviani* 7 (2/6, 1/3), Camazzola 2 (1/1 da 2), Mandic* 6 (0/7, 1/3), Colombo* 7 (2/8, 1/1), Battilotti 14 (5/9, 1/1), Carollo*, Fumagalli*, Garzotto 4 (2/5 da 2), Meggiolaro, Merlini 6 (3/6 da 2)

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 15/48 – Tiri da 3: 4/8 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 34 10+24 (Mandic 8) – Assist: 13 (Viviani 3) – Palle Recuperate: 9 (Colombo 3) – Palle Perse: 21 (Mandic 8)

Arbitri: Consonni C., Mura E.

