A2 – Cremona guida al successo Firenze contro Vigarano

Il Palagiaccio P.F. Firenze – Pall. Vigarano 81 – 70 (20-15, 40-30, 59-48, 81-70)

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M. NE, Cremona* 24 (7/14, 3/5), Obouh Fegue* 16 (8/11 da 2), Rossini S.* 5 (1/3, 1/3), Nidiaci, Torricelli 1 (0/0, 0/0), Poggio 3 (1/1 da 2), Polini, Reani* 3 (0/4, 1/6), Capra 9 (1/4, 2/4), De Cassan* 20 (6/12, 1/3)

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 24/49 – Tiri da 3: 8/21 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 43 14+29 (Obouh Fegue 15) – Assist: 11 (Rossini S. 3) – Palle Recuperate: 7 (De Cassan 6) – Palle Perse: 14 (Squadra 3)

PALL. VIGARANO: Sammartino 8 (4/8, 0/2), Edokpaigbe 6 (3/6 da 2), Piedel 6 (0/1, 2/2), Conte, De Rosa* 3 (0/3, 1/1), Perini* 20 (5/10, 0/2), Bocola* 2 (1/3, 0/2), Olajide* 8 (4/11, 0/2), Cecili* 15 (3/9, 3/8), Armillotta 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 21/52 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 40 17+23 (Bocola 8) – Assist: 6 (Cecili 2) – Palle Recuperate: 5 (Perini 2) – Palle Perse: 16 (Olajide 4) – Cinque Falli: Olajide

Arbitri: Martinelli M., Marenna A.

Il Palagiaccio Firenze si impone su Vigarano e fa suo il match che la riporta al quinto posto della classifica. Le ospiti partono forte con un parziale di 7 a 0 che costringe Coach Corsini a chiamare subito un time out di fuoco. Le gigliate reagiscono immediatamente e si riportano in parità grazie ai canestri di De Cassan e Cremona giocando poi in continuità per tutti e quattro i tempi rispettando il piano partita preparato in settimana. Le gigliate stanno pagando la rotazione corta ma la ottima prestazione di Laura Cremona che chiude il match con 24 punti, di De Cassan in doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi e di Obouh Fegue con 16 punti, 15 rimbalzi e 6 stoppate ha aiutato la squadra a sopperire al momento di difficoltà. Reani, faro della squadra fiorentina, sempre efficace in difesa sta lavorando per rientrare nei meccanismi offensivi con l’obbiettivo di tornare a vincere presto anche fuori casa.



Prossimo match sabato contro Ancona e a seguire recupero a Savona, match decisivo per la qualificazione alla Coppa Italia, risultato che il gruppo si meriterebbe di raggiungere per il grande lavoro che sta facendo.

UFF.STAMPA PALL.FIRENZE