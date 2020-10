A2 – Cus Cagliari decimato, Livorno festeggia la prima vittoria

Gara sfortunata per le universitarie, che senza Prosperi e Striulli cadono in Toscana: finisce 54-43

La sfortuna frena ancora il CUS Cagliari, che a Livorno rimedia la terza sconfitta stagionale. Le universitarie, messe in grave difficoltà dalle pesanti assenze di Striulli e Prosperi, hanno lottato ma non sono riuscite ad avere ragione della Jolly Acli, vittoriosa al PalaMacchia per 54-43.

LA GARA – Giunto in Toscana senza il suo capitano, all’immediata vigilia della gara il CUS ha dovuto rinunciare anche a Prosperi, vittima del riacutizzarsi di un dolore al costato. Ha stretto i detti, invece, Niola, comunque limitata nello sforzo a causa di un problema accusato nell’allenamento di giovedì. Senza due quinti del suo starting five, ad ogni modo, il CUS ci ha provato, specie nella prima metà di gara. In avvio, infatti, le rossoblù sono spesso state al comando, chiudendo al 10’ sopra di 2 lunghezze sul 16-18. Stesso copione nel secondo periodo, con Ljubenovic e compagne costantemente in vantaggio e capaci di respingere gli attacchi di Livorno firmati Orsini e Ceccarini (25-26 al 20’).

Le cose sono cambiate nel secondo tempo: un parziale immediato di 9-0 ha permesso alle labroniche di prendere in mano l’inerzia del match, mentre il CUS, anche a causa della stanchezza, è progressivamente calato, incassando un 21-7 complessivo che ha spianato la strada verso il successo alla squadra di Pistolesi. Negli ultimi dieci minuti, infatti, le cussine non sono riuscite a riaprire la gara, condotta in porto dalla Jolly Acli sul definitivo 54-43.

“Era una gara alla nostra portata – ha commentato coach Xaxa – ma non di certo in queste condizioni. Le assenze di Striulli e Prosperi e gli acciacchi fisici non ci hanno permesso di giocare la partita che avremmo voluto”.

Jolly Acli Livorno-CUS Cagliari 54-43

Livorno: Degiovanni 9, Ceccarini 10, Patanè 4, Orsini 14, Evangelista 5, Cirillo ne, Simonetti, Poletti, Guilavogui 5, Giangrasso 7, Sassetti ne. Allenatore: Pistolesi

CUS: Puggioni 4, Caldaro 4, Saias 5, Niola 9, Ljubenovic 13, Striulli ne, Sorbellini, Petrova 4, Madeddu 4, Prosperi ne. Allenatore: Xaxa

Parziali: 16-18; 25-26; 46-33

Arbitri: Caravita e Pellegrini

Cagliari, 24 ottobre 2020

Roberto Rubiu

Agenzia Uffici Stampa DirectaSport