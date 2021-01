A2 – Cus Cagliari senza pace, ben 15 i casi di #Covid-19

Non c’è pace in casa Cus Cagliari. Secondo quanto riportato nell’articolo dell’Unione Sarda a firma Vanna Chessa, sono ben 15 i casi registrati di #Covid-19. Ad annunciarlo è il dirigente del club Mauro Mannoni: “Il #Covid-19 ha colpito tutta la prima squadra, ad eccezione di una sola giocatrice, lo staff tecnico e alcune giovani, per un totale di 15 casi“.

Una situazione complicata quella della formazione Xaxa, che sul fronte sportivo oltre ad aver già rinviato i due recuperi in programma con Bolzano e San Giovanni Valdarno, di fatto non potrà scendere in campo neanche contro La Spezia e Livorno. Problemi che lasciano comunque il tempo che trovano in certe condizioni, con la salute giustamente come unico pensiero principale.