A2 – De Cassan firma la vittoria di Firenze contro Matelica

Il Palagiaccio P.F. Firenze – Halley Thunder Matelica 73 – 62 (22-16, 39-23, 55-36, 73-62)

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini 6 (2/3, 0/4), Cremona* 2 (1/5, 0/2), Obouh Fegue* 14 (5/11 da 2), Rossini M.* 3 (0/2, 1/2), Nidiaci NE, Torricelli, Poggio 8 (4/4, 0/1), Reani* 6 (2/5, 0/3), Capra 14 (3/3, 2/9), De Cassan* 20 (7/10, 1/2)

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 24/43 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 47 15+32 (Obouh Fegue 17) – Assist: 13 (Rossini 3) – Palle Recuperate: 9 (Obouh Fegue 4) – Palle Perse: 12 (Reani 3)

HALLEY THUNDER MATELICA: Ridolfi, Stronati, Celani, Steggink* 9 (2/6, 1/4), Gramaccioni* 30 (7/14, 4/8), Gonzalez* 12 (3/11, 0/5), Iob* 6 (3/7 da 2), Michelini* 5 (2/3, 0/1), Franciolini, Offor NE

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 37 11+26 (Michelini 12) – Assist: 5 (Gonzalez 3) – Palle Recuperate: 4 (Iob 2) – Palle Perse: 11 (Gonzalez 5)

Arbitri: Bernardo L., Caracciolo L.

La ventesima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket ha visto la Halley Thunder Matelica cadere sul difficile parquet di Firenze per 73-62.

Per il team biancoblù è la seconda sconfitta di fila, allargando il raggio si tratta del quarto “stop” nelle ultime cinque partite, per una classifica che posiziona la squadra al settimo posto a quota 22 punti.

L’infermeria ancora affollata non ha certo aiutato la formazione di coach Orazio Cutugno in questa già impegnativa trasferta: assenti Cabrini, Zamparini, Grassia e Offor. Non è bastata la notevole prestazione dell’ex di turno Gramaccioni, autrice di 30 punti.

L’inizio di partita, ad ogni modo, è stato frizzante per Matelica, capace di portarsi avanti 6-10 al 4’.

Ben presto, però, Firenze sale di tono, passa avanti e man mano aumenta il vantaggio fino a raggiungere un massimo di 23 lunghezze (52-29 al 23’), segno di un pieno controllo dell’incontro.

Nell’ultimo quarto la Halley Thunder cerca di ricucire lo strappo e risale fino a -10 (67-57 al 38’), concludendo il match con la sconfitta per 72-63.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica