A2 – Debutto amaro per Rovigo, vince Ponzano

Solmec Rhodigium Basket – Posaclima Ponzano 43 – 56 (6-12, 17-26, 32-43, 43-56)



SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Viviani* 10 (2/5, 2/8), Martin NE, Battilotti* 5 (2/8 da 2), Tumeo 5 (1/4, 1/3), Bonivento, Marchetti NE, Zanetti* 4 (2/8 da 2), Furlani* 5 (1/5 da 2), Ballarin 5 (1/2, 1/2), Hatch* 9 (4/13, 0/2), Poletto

Allenatore: Pegoraro G.

Tiri da 2: 13/47 – Tiri da 3: 4/15 – Tiri Liberi: 5/8 – Rimbalzi: 38 12+26 (Furlani 10) – Assist: 8 (Battilotti 3) – Palle Recuperate: 9 (Battilotti 5) – Palle Perse: 22 (Squadra 6)

POSACLIMA PONZANO: Fiorotto* 8 (4/8, 0/1), Zoleo, Iuliano 8 (1/4, 2/4), Gobbo* 2 (1/4 da 2), Favaretto 4 (2/6, 0/2), Valli 2 (1/3, 0/1), Varaldi 5 (1/3, 1/1), Mosetti* 14 (4/8, 1/2), Volpato, Milani* 11 (4/10, 1/5), Pertile* 2 (1/2, 0/4)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 19/49 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 3/6 – Rimbalzi: 46 18+28 (Fiorotto 8) – Assist: 9 (Fiorotto 2) – Palle Recuperate: 11 (Mosetti 3) – Palle Perse: 18 (Squadra 4)

Arbitri: Antimiani S., Vittori M.

La Posaclima schiera nel quintetto iniziale Mosetti, Milani, Pertile, Fiorotto e capitan Gobbo; coach Pegoraro risponde con Viviani, Battilotti, Zanetti, Furlani e Hatch.

L’inizio gara è il classico esordio di campionato dove la tensione la fa da padrona e arriva qualche errore di troppo. Per il primo canestro servono tre di minuti ed è a firma di Alice Milani. Si segna pochissimo, a prendere in mano la situazione è Martina Mosetti che griffa 5 punti per il 2-7. La bomba della neo entrata Iuliano costringe Rovigo al timeout: il primo quarto termina 6-12.

La Rhodigium, spinta dal suo pubblico, rosicchia qualche punto e questa volta è Gambarotto a fermare la gara. Dopo il timeout cambia la musica: Ponzano stringe le maglie in difesa e ricomincia a correre con Milani che infila la tripla e Fiorotto (8+8 rimbalzi alla fine) che fa il vuoto vicino a canestro. La Posaclima scappa sul +11 e va negli spogliatoi avanti per 17-26.

Milani e Mosetti guidano la squadra nel terzo quarto: la tripla della triestina lancia le biancoverdi addirittura verso il +20. Rovigo non ci sta e con un paio di canestri da lontano resta in linea di galleggiamento: dopo 30′ è 32-43!

La maggior esperienza e profondità del roster della Posaclima si sente tutta nell’ultimo periodo: Pertile, Iuliano e Varaldi chiudono il match con qualche minuto d’anticipo. Termina 43-56 e la Posaclima Ponzano può festeggiare la prima vittoria. Il prossimo appuntamento è sabato 14 per l’esordio ufficiale al Palazzetto dello Sport di Spresiano, contro Ancona.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MATTEO GAMBAROTTO

Coach, “buona la prima” si dice in questi casi. Com’è stato questo esordio?

L’esordio è stato come ce lo aspettavamo, giocavamo in casa di una neopromossa che ha messo in campo tanto agonismo di fronte ad un bellissimo pubblico che ha sempre sostenuto la squadra. Partita che sicuramente ci servirà per altri campi caldi di questo campionato.

11 giocatrici scese in campo, 9 con punti e 2 in doppia cifra: il roster lungo ha fatto la differenza?

Sicuramente il fatto di avere un roster lungo ci ha aiutato a mantenere un divario di controllo sulla partita. Onestamente abbiamo anche sbagliato tanti tiri facili aperti, che magari potevano farci chiudere prima la partita.

Straordinaria la prestazione di Mosetti, trascinatrice in questa serata con 14 punti, 2 rimbalzi, un assist e 3 recuperi per 19 di valutazione…

Martina ha giocato una grande partita, non c’è niente da dire. È stata sicuramente la leader sia dal punto di vista difensivo che offensivo. In questo mese e mezzo abbiamo lavorato tanto per farla tornare ad attaccare il canestro e si sono visti i risultati.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET