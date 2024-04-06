A2 – Degiovanni beffa Treviso, il derby è di Abano Terme

Wave Thermal Abano Terme – Martina Treviso 60 – 58 (10-12, 25-28, 46-44, 60-58)



WAVE THERMAL ABANO TERME: Degiovanni* 12 (3/11, 2/9), Hatch* 10 (1/3, 2/3), Siviero NE, Biasiolo NE, Coccato 4 (0/1 da 3), Grassia*, Dell’olio* 10 (4/8 da 2), Callegari 7 (2/4, 1/1), Biondi NE, Rossi NE, Destro, Bremaud* 17 (2/6, 3/5)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 12/34 – Tiri da 3: 8/20 – Tiri Liberi: 12/19 – Rimbalzi: 36 4+32 (Bremaud 10) – Assist: 7 (Degiovanni 2) – Palle Recuperate: 3 (Degiovanni 2) – Palle Perse: 10 (Degiovanni 2)

MARTINA TREVISO: Zagni 5 (2/4, 0/1), Vespignani* 10 (4/5, 0/2), Amabiglia 3 (0/3, 1/4), Capra 2 (0/2 da 3), Perini* 2 (1/3, 0/1), Lazzari NE, D’angelo* 19 (8/15, 0/6), Gini, Da Pozzo* 11 (5/12 da 2), Egwoh* 6 (3/6 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 23/48 – Tiri da 3: 1/18 – Tiri Liberi: 9/16 – Rimbalzi: 47 13+34 (Da Pozzo 11) – Assist: 8 (D’angelo 4) – Palle Recuperate: 6 (Vespignani 2) – Palle Perse: 8 (D’angelo 2) – Cinque Falli: Egwoh

Arbitri: Scaramellini E., Guercio D.