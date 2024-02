A2 – Derthona cinica e spietata, La Spezia perde in volata

Cestistica Spezzina – Autosped BCC Derthona Basket 68 – 72 (16-11, 39-37, 54-54, 68-72)



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 16 (4/7, 2/4), Castelli NE, Cappellotto 8 (4/7, 0/2), Templari 11 (4/5, 0/3), Baldassarre* 6 (3/5, 0/1), Moretti* 9 (3/5, 1/1), Carraro*, Favre* 18 (7/16, 0/3), Candelori, Guzzoni NE, Guerrieri NE, Ratti NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 25/45 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 9/9 – Rimbalzi: 39 9+30 (Colognesi 13) – Assist: 9 (Baldassarre 4) – Palle Recuperate: 3 (Baldassarre 2) – Palle Perse: 16 (Squadra 4) – Cinque Falli: Moretti

AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni* 7 (1/5, 1/2), Premasunac* 9 (4/9 da 2), Cerino* 11 (5/8, 0/2), Espedale 2 (1/1 da 2), Leonardi 4 (2/3, 0/1), Baldelli 2 (1/3 da 2), Gianolla 8 (1/6, 0/2), Thiam 8 (3/3 da 2), Attura* 17 (4/10, 2/7), Castagna NE, Melchiori* 4 (1/4, 0/2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 23/52 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 17/23 – Rimbalzi: 37 14+23 (Premasunac 11) – Assist: 13 (Marangoni 4) – Palle Recuperate: 6 (Attura 2) – Palle Perse: 6 (Marangoni 2)

Arbitri: Gurrera S., De Ascentiis L.

La spunta in volata la formazione di Cutugno, strappando con le unghie i due punti sul campo di una bella Cestistica Spezzina che ha confermato in pieno le qualità di cui si era scritto in sede di presentazione; ed in tutta onestà se fossero state le padrone di casa ad uscire vincitrici dalla sfida odierna non ci sarebbe stato nulla da dire vista l’ottima prestazione offerta dalle ragazze di Corsolini, prive peraltro di Guzzoni. PalaMariotti quasi gremito alla palla a due anche grazie alla folta rappresentanza di tifosi castelnovesi che hanno seguito le proprie beniamine anche in questa occasione; e prima di parlare della partita ci pare doveroso ringraziare i supporters del Bcc che si sono sobbarcati, tra andata e ritorno, oltre 5 ore di pullman per sostenere, dal primo fino all’ultimo minuto, le giraffe, e contribuendo quindi anch’essi all’importante vittoria. Scelte quasi opposte dei due tecnici in avvio con le spezzine che partono con un quintetto alto (Moretti, Baldassarre, Carraro, Colognesi e Favre) mentre dall’altra parte lo starting five prevede tre piccole (Attura, Melchiori e Marangoni) in aggiunta alle due ex Cerino e Premasunac; sono proprio le ultime due a caratterizzare l’avvio con il Bcc che scappa sul +5 (9-4) mancando anche un paio di ghiotte occasioni per allungare ulteriormente. Le bianconere, scampato il pericolo, si riorganizzano alzando l’intensità della propria difesa e non concedendo praticamente più nulla alle ospiti, che troveranno solo due punti dalla lunetta nel resto del quarto; arriva così un break di 12-2 che ribalta completamente l’inerzia della partita permettendo alle locali di chiudere sul +5 (16-11) al 10′. Spezzine che toccano anche il +7 alla ripresa del gioco (18-11) ma che devono fare i conti, in seguito, con la ritrovata vena offensiva dell’Autosped che raggiunge la parità dopo 3′ (22-22) costringendo Corsolini al time out; il resto della frazione scorre via con le due compagini sempre a stretto contatto, alternandosi al comando con sorpassi e controsorpassi fino al 39-37 interno di metà gara. Bcc apparso insolitamente in difficoltà in fase difensiva nei primi 20′, avendo concesso troppe volte alle liguri di attaccare con successo il ferro; ovviamente tutto ciò è avvenuto anche per merito delle avversarie, brave a punire gli aiuti, non sempre puntuali, delle giraffe. Si riparte a gran ritmo, dopo l’intervallo, senza che il match cambi il copione che prevede grande incertezza; ogni qualvolta una delle squadre prova un accenno di mini allungo arriva subito la replica dell’altra che si riporta sotto e non è di conseguenza un caso che al 30′ il tabellone indichi la perfetta parità (54-54). Primi minuti del quarto decisivo che non si discostano dai 20′ precedenti con le due formazioni sempre vicine nel punteggio prima di un timido tentativo delle giraffe che si issano sul +4 (60-56) senza però riuscire a dare continuità ed anzi consentendo a La Spezia di controbattere con un 8-0 che, a circa 5′ dalla fine, vale il 64-60 interno. Cutugno cambia 3/5 del quintetto e le castelnovesi rispondono presente con un 9-2 che vale il nuovo sorpasso (69-66) quando mancano circa 2′ alla fine; la Cestistica prova in ogni modo a ricucire il piccolo distacco ma la difesa ospite sale di intensità concedendo poco o nulla alle padrone di casa che riescono a risalire fino al -1 (68-69) ma sono poi costrette a ricorrere al fallo sistematico con Attura a mettere i liberi che valgono la soffertissima vittoria dell’Autosped. Due punti di platino per le castelnovesi (al 14° successo consecutivo) visto che il contemporaneo ko casalingo di San Giovanni Valdarno contro Mantova vale il +6 in classifica sulle seconde (con San Giovanni raggiunto da Costa Masnaga); la soddisfazione per il successo però non deve mettere in secondo piano le difficoltà accusate oggi anche se in parte dovute ai meriti di La Spezia che ha confermato di essere, specie tra le mura amiche, squadra in grado di battere chiunque. Le nostre oggi hanno sofferto, nei primi 20′, l’intraprendenza delle spezzine che, oltretutto (caso raro in stagione) hanno anche vinto la battaglia a rimbalzo; in gare così combattute ed equilibrate la differenza poi viene fatta dagli episodi e questi, nel finale, hanno premiato il Bcc che è stato bravo, però, a costruirsi queste occasioni ed a sfruttarle appieno.

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO