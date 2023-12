A2 – Derthona fa suo il derby piemontese a Moncalieri

La TecnoEngineering scende in campo con Cordola, Pasero, Salvini, Jakpa e (a sorpresa) Giordano. Le ospiti rispondono con Marangoni, Cerino, Thiam, Attura e Melchiori.

I primi due punti della partita, dopo appena 11 secondi, portano la firma di Cerino. Risponde prontamente Salvini con un jumpshot dall’angolo. Dopo un paio di ottime difese gialloblù ci pensa Cordola a dare il primo vantaggio alle Lunette con un arresto e tiro dalla media. Alla boa del quarto arriva il primo timeout, chiamato da coach Terzolo: 8-6 per le ospiti, grazie alla solita Cerino e ai primi due di Marangoni. Dopo il minuto di riposo le ospiti firmano un 10 a 0 di parziale, con Attura a salire in cattedra. Jakpa ferma l’emorragia, prima con un complicato canestro dall’angolo e poi con un’ottima difesa nel pitturato l’azione successiva. Poco dopo Pasero dalla linea della carità riavvicina la Tecnoengineering sul -8. Il primo quarto si chiude però sul 22-10 firmato con un due su due dalla lunetta di Juric.

Salvini apre il secondo parziale con due punti dalla media, Jakpa prende un importante rimbalzo dopo una gran difesa contro Thiam. Poi Leonardi da sotto e Pasero ancora una volta dalla lunetta smuovono il tabellone. Dopo l’ennesimo parziale di Derthona targato Juric e Attura, ci pensa Ramasso con un passo e tiro d’altri tempi a ridare un po’ di fiducia alle gialloblù. Le ospiti però continuano a fare la loro partita, nonostante la tripla di Mitreva a 2’ dall’intervallo centrale: si va negli spogliatoi sul 41-21.

Al rientro in campo la musica non cambia e alla boa del quarto, dopo un brutto infortunio alla nuca ai danni di Salvini, il tabellone recita 47-25 per le ospiti. Dopo un bel parziale firmato Melchiori-Baldelli si va all’ultimo mini intervallo sul 58-25. Ultimo quarto di pura gestione per Derthona che, grazie alla maggiore esperienza con cui ha guidato l’incontro fin dai primi minuti, porta agevolmente a casa altri due punti e la testa della classifica. Da segnalare l’infortunio nel finale al ginocchio rimediato da Jakpa.

Prossimo impegno delle Lunette il 16 dicembre alle 20:30 a Carugate.

Risultato Finale: 37-68

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 4, Giordano* 3, Pasero* 7, Salvini* 13, Jakpa* 2, Carnevale, Mitreva 6, Iagulli, Ricci, Vairo, Ramasso 2. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Autosped BCC Derthona Basket: Marangoni* 2, Cerino* 10, Attura* 12, Thiam* 4, Melchiori* 7, Tibaldi 2, Espedale 7, Leonardi 6, Baldelli 5, Gianolla, Juric 13. All.re: Cutugno Ass: Lazzari, Cerini.

Ufficio Stampa

Moncalieri Basketball