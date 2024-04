A2 – Derthona si conferma regina del girone, spazzata via Costa Masnaga

Bella vittoria per la formazione di Cutugno che nell’ultimo turno di stagione regolare va a cogliere i due punti sul campo di Costa Masnaga, seconda in classifica ed imbattuta da ben 12 giornate; successo meritato e legittimo quello ottenuto dalle giraffe, avanti praticamente per tutta la partita e con vantaggi che via via hanno preso sempre più consistenza, con le padrone di casa apparse in seria difficoltà su ambo i lati del campo. L’unica perplessità riguarda il fatto che la formazione lombarda è sembrata quasi snaturarsi rispetto alla pallacanestro che gioca abitualmente, dando quasi la sensazione, speriamo sbagliata, di essersi un po’ voluta nascondere, per non dare riferimenti allo staff tecnico castelnovese in vista di una possibile sfida che potrebbe ripetersi in una eventuale finale playoff. Dall’altra parte l’Autpsped ha interpretato invece molto bene la gara odierna, sia in fase difensiva, tenendo le avversarie sotto i 50 punti, sia in attacco, dove ha trovato buone soluzioni sia dal perimetro che in avvicinamento, vincendo anche piuttosto nettamente la battaglia a rimbalzo. Solito quintetto delle ultime settimane per il Bcc (Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac) mentre Andreoli parte con Allievi, Ravelli, Bernardi, Pappalardo e TIbè; sostanziale equilibro nei primi 4′ (4-4) cui fa seguito un tentativo di allungo ospite (13-6) che viene stoppato parzialmente dalle triple di Piatti con la bomba sulla sirena di Marangoni a firmare il 20-15 esterno del 10′. Castelnovesi che salgono subito al +10 (27-17) per poi toccare il massimo vantaggio (32-20) vanificando così il terzo siluro consecutivo della numero 12 di casa; Costa prova a tornare sotto la doppia cifra (24-32) ma il Bcc è vigile ed in breve ristabilisce le distanze toccando il +14 (41-27) ed andando al riposo avanti, con merito, sul punteggio di 41-28. Match che dopo la pausa riparte da dove si era finito, com le giraffe in pieno controllo, tanto da piazzare, in 3′, un 7-0 che vale il +20 (48-28) che sembra poter rappresentare una sorta di ko tecnico per le lombarde; in realtà Costa prova a risollevarsi, risalendo fino al -14 (36-50) e dando l’illusione di poter riaprire la contesa; si tratta, però, proprio di una illusione perchè l’Autosped riprende a macinare gioco e punti riallontanando nuovamente le locali ed entrando nei 10′ conclusivi sul +19 (56-37). L’ultimo tentativo di rimonta delle lecchesi vale il 41-56 del 32′, poi il match torna ad essere quasi un monologo castelnovese con il divario che torna a farsi sempre più ampio, toccando il +25 (66-41) quando mancano 6′ al termine; gara quindi in ghiaccio e minuti finali che scorrono via senza più togliere o aggiungere nulla ad una sfida ormai archiviata. Vincere aitua sicuramente a vincere e la prestazione di quetsa sera del Bcc è stata sicuramente confortante sotto molti punti di vista, fermo restando che resta qualche dubbio (legittimo o meno sarà il campo a dirlo) sulla prova un po’ in maschera delle padrone di casa; dall’altra parte è pur vero che nonostante la partita non avesse più nulla da dire sul piano della classifica è altretanto vero che nessuna squadra sceglie deliberatamente di perdere, e con un simile scarto, nell’ultima gara casalinga di regular season. Ma per vedere come sono andate realmente le cose basta avere un po’ di pazienza ed attendere qualche settimana visto che se entrambe le formazioni dovessero superare i primi due turni di playoff allora si troverebbero nuovamente di fronte nella finalissima che varrà la A1; nel frattempo godiamoci il successo di questa sera e proiettiamoci verso la serie contro Bolzano, squadra assai pericolosa e che vale sicuramente molto più dell’ottavo posto raggiunto in campionato. Chapeau Giraffe!!!



Clv Limonta Costa Masnaga – Autosped Bcc Derthona Basket 49-74 (15-20, 28-41, 37-56)

Costa Masnaga: Ravelli 4, Cibinetto, Osazuwa 9, Caloro 3, Gorini, Razzoli, Piatti 14, N’Guessan 9, Allievi 1, Bernardi 3, Pappalardo 2, Tibè 4. All. Andreoli Ass. Rossi e Ranieri

Autosped: Marangoni 12, Tibaldi, Premasunac 4, Cerino 10, Espedale, Leonardi 13, Baldelli 4, Gianolla 7, Cocuzza, Attura 12, Castagna 2, Melchiori 10. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO DERTHONA