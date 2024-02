A2 – Derthona vince nettamente contro Polisportiva Galli

Priva di Amatori e con Nasraoui e De Cassan a referto per onore di firma, la formazione di coach Garcia è costretta a cedere sul campo della capolista. Derthona prende subito il controllo della partita, conducendo fin dalle prime battute di gioco. Le piemontesi così blindano il primato, allungando a più quattro e ribaltando anche la differenza canestri. Per la Polisportiva Galli il rammarico di non aver potuto disputare una sfida così prestigiosa al completo.

Derthona: Attura, Marangoni, Melchiori, Cerino, Premasunac

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, Lazzaro, Bocola, Petrova



CRONACA – Partono forti le piemontesi con Marangoni e Premasunac a segnare il 4-0. Bocola sblocca le toscane ma Attura e Gianolla confezionano il primo break sul 9-3 che obbliga Garcia al minuto di sospensione. Botta e risposta Streri Leonardi dall’arco (14-6), prontamente imitate da Cerino per il più undici. Mioni limita i danni siglando il 20-13 dopo dieci minuti. Nel secondo periodo si segna pochissimo in avvio, con il primo canestro dal campo che lo firma Premasunac dopo quattro minuti di gioco. Attura ristabilisce la doppia cifra di margine (25-14), poi si sblocca con un bel piazzato Petrova ma l’inerzia è tutta di casa con Marangoni e Leonardi a segno con il 29-16. Al ventesimo è 32-20. Anche la terza frazIone si apre nel segno di Derthona, che piazza subito un break di 8-0 per il 40-20. La Polisportiva Galli non trova mai canestro e Derthona vola via, chiudendo il terzo periodo sul 55-30. L’ultima frazione è ormai garbage time. Il punteggio finale recita 64-41.

Autosped BCC Derthona Basket – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 64 – 41 (20-13, 32-20, 55-30, 64-41)



AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni* 4 (2/6, 0/4), Premasunac* 10 (4/8 da 2), Cerino* 14 (5/8, 1/4), Espedale, Leonardi 11 (1/2, 3/4), Baldelli 3 (0/1, 1/2), Gianolla 7 (3/6, 0/1), Thiam 2 (1/1 da 2), Attura* 9 (1/4, 2/8), Castagna, Melchiori* 4 (2/7, 0/4)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 19/43 – Tiri da 3: 7/28 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 46 11+35 (Cerino 13) – Assist: 21 (Attura 7) – Palle Recuperate: 11 (Melchiori 4) – Palle Perse: 10 (Premasunac 2)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 11 (1/6, 3/5), Nasraoui NE, Rossini M.* 4 (2/3, 0/5), Azzola, Bevilacqua 2 (1/2, 0/1), Reggiani* 2 (1/6, 0/1), Lazzaro*, Mioni 8 (2/7 da 2), Petrova* 11 (4/11, 1/3), Bocola* 3 (0/4, 1/3), De Cassan NE

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 11/41 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 4/6 – Rimbalzi: 45 10+35 (Mioni 12) – Assist: 14 (Rossini 4) – Palle Recuperate: 6 (Bevilacqua 2) – Palle Perse: 21 (Streri 5)

Arbitri: Gai D., Silvestri G.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI