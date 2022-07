A2 – Dimensione Bagno nuovo main sponsor di Carugate

Abbiamo il piacere di annunciare il nuovo title sponsor di Basket Carugate per le prossime due stagioni:

DIMENSIONE BAGNO di Pessano con Bornago, ci seguirà nel nostro percorso sportivo fino a Giugno 2024. L’Azienda della famiglia Russo nasce nel 1994 realizzando il sogno e la passione di Rino Russo che dopo aver svolto esperienze significative e di successo nel settore dell’arredo bagno, ha dato vita a questa nuova realtà con lo stesso entusiasmo di sempre. La loro missione è quella di trasferire ai propri clienti, una nuova concezione del bagno e del suo intero ambiente: bagno come una nuova frontiera di relax e benessere per se e per l’intera famiglia. Oggi Dimensione Bagno è leader nazionale nel suo settore, progetta e vende in tutta Italia e a Pessano ha quasi 1000 mq di show room tutto da visitare.

Non possiamo infine che ringraziare, gli amici di Blackiron, Andrea, Paolo, Marcello e Pasquale e gli amici di Rentpoint.it, ovvero Franco e Cristina, che hanno comunque riconfermato il loro sostegno a Basket Carugate; saranno i main sponsor di tutto il settore giovanile.

Nella foto da sx Roberto Bonetti della Consulting B & B, Carlo Russo, Rino Russo e Paolo Gavazzi di Basket Carugate

ASD Basket Carugate