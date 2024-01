A2 – Doppia doppia di Miccoli, Trieste batte Matelica dopo un supplementare

Futurosa Trieste iVision – Halley Thunder Matelica 89 – 85 (21-10, 42-31, 57-58, 77-77, 89-85)

FUTUROSA TRIESTE IVISION: Visintin NE, Messina NE, Briganti NE, Rosset* 18 (5/10, 1/1), Tempia 3 (1/4 da 3), Ostojic* 13 (0/6, 3/5), Miccoli* 26 (10/18, 1/1), Leghissa, Sammartini* 20 (7/10, 0/2), Lombardi 2 (1/1, 0/1), Camporeale* 7 (1/3, 1/6), Carini

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 24/49 – Tiri da 3: 7/21 – Tiri Liberi: 20/28 – Rimbalzi: 45 9+36 (Miccoli 11) – Assist: 11 (Rosset 7) – Palle Recuperate: 8 (Camporeale 4) – Palle Perse: 13 (Camporeale 4) – Cinque Falli: Ostojic

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 13 (1/6, 2/2), Cabrini* 7 (2/3, 0/6), Stronati NE, Celani NE, Georgieva 7 (3/4, 0/1), Gramaccioni* 14 (0/5, 3/8), Zamparini, Poggio* 18 (6/9 da 2), Montelpare NE, Michelini NE, Offor* 4 (2/6 da 2), Sanchez 22 (1/1, 5/11)

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 10/31 – Tiri Liberi: 25/30 – Rimbalzi: 42 8+34 (Offor 8) – Assist: 7 (Kraujunaite 2) – Palle Recuperate: 4 (Kraujunaite 1) – Palle Perse: 18 (Sanchez 6)

Arbitri: Pulina S., Turello F.

In un match tirato e di ottima pallacanestro Futurosa iVision Trieste ha la meglio dopo un supplementare su Halley Thunder Matelica, conquista la nona vittoria negli ultimi dieci incontri e tiene il passo delle squadre di alta classifica.



Partita dai due volti ieri al PalaTrieste, con le #F a controllare i primi due tempi, con una perfetta esecuzione del piano partita, nonostante alcuni errori di troppo da sotto misura. Futurosa iVision è aggressiva in difesa e blocca il P&R delle Thunder, non lasciando spazio di gioco alle temute esterne marchigiane. In attacco Mura trova Ostojic in stato di grazia (11 punti e 3/5 nelle bombe all’intervallo) e una strepitosa Miccoli (per lei 26+11) e le rosanero toccano anche il + 16 nel secondo quarto, andando all’intervallo sul 42-31.

Ma Matelica è squadra ben solida di più di quanto fatto vedere nei primi minuti e lo dimostra al rientro dagli spogliatoi; con un parziale di 12-23 la Thunder si riporta a un solo possesso di svantaggio (54-53) e con la tripla di una monumentale Sanchez trova il primo vantaggio del match sul 54-56. Futurosa iVision perde Ostojic per falli e fatica a chiudere la difesa (6 triple di Matelica nel terzo quarto); le #F in attacco non trovano la via del canestro, finché un’eccezionale Giorgia Sammartini (in doppia doppia 20+10) prende per mano la squadra, ripotandola avanti alla fine dell’ultimo quarto.



Nella bagarre finale, a pochi secondi dalla sirena sul 77-74 Matelica, è la solita Macarena Rosset (18 e 7 assist per lei, nonostante una difesa asfissiante) a piazzare da 7 metri la bomba che porta tutti all’overtime. Supplementare gestito con grande maturità dalle #F che, guidate ancora da Sammartini, portano a casa 2 punti fondamentali per confermarsi nei piani alti della classifica. Ottima prestazione di tutte le ragazze di Mura, con una solidissima Camporeale (tutta assist, palle recuperate e visione di gioco), la capitana Carini e Lombardi a sacrificarsi in difesa e un’utilissima Tempia, che con la sua atipicità condiziona sempre le difese avversarie. Ora testa al derby di sabato prossimo a Udine, che quest’anno ha davvero il sapore di alta classifica.

uff.stampa futurosa trieste