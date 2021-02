La partita di sabato 13 febbraio tra Alperia Basket Club Bolzano e A.S. Vicenza, valevole per la 6° giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile, non si giocherà in quanto dai test effettuati nel nostro gruppo squadra sono emersi due casi di positività.

Per la massima tutela di tutte le giocatrici in campo, in accordo con la società A.S. Vicenza e con il benestare della FIP, la partita è stata rimandata a data da destinarsi.

Ufficio stampa Basket Club Bolzano