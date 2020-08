A2 – E’ ricominciata la stagione della Libertas Basket School Udine

Il giorno tanto atteso è arrivato. Il primo di una serie in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A2. La Delser è tornata al lavoro, l’ha fatto quest’oggi al Benedetti con la prima seduta agli ordini del confermato allenatore Alberto Matassini.

La prima parte dell’allenamento odierno è stata dunque incentrata sul lavoro atletico grazie ai dettami impartiti dal preparatore LBS Tommaso Mazzilis. La sessione ha poi visto il team arancione già impegnato con esercitazioni con la palla.

Nelle parole di coach Matassini le impressioni sull’avvio di preparazione e sule speranze legate al buon prosieguo dell’avventura 2020/21: «Quella che abbiamo voluto fortemente costruire quest’anno è una squadra giovane, dotata di caratteristiche che potranno permetterle di giocare una pallacanestro spumeggiante, veloce e, magari, divertente agli occhi dei nostri tifosi. Sin da questo primo giorno, allora, abbiamo iniziato a lavorare per costruire un’identità coerente con questa idea. C’è grande fiducia nei confronti del gruppo: ci sono molte ragazze con grandi potenzialità e le “grandi” hanno la giusta esperienza per vestire i panni di leader, in campo e fuori. Abbiamo scelto, con grande entusiasmo, di dare questo profilo al roster, di fare questa bella scommessa. Da qui in poi starà al campo dire la sua; da parte nostra, in ogni caso, non mancherà il duro lavoro».

Uff.Stampa Libertas Basket School Udine