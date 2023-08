A2 – Ecodem Alpo: tutte le amichevoli del precampionato 2023

Fissata la data del raduno dell’Ecodem Alpo Basket 2023/2024: biancoblu “vecchie” e nuove si ritroveranno lunedì 28 agosto alle ore 18.30 presso gli impianti sportivi di Alpo di Villafranca. Saranno presenti tutte le atlete dal minibasket alla prima squadra, tutti i dirigenti accompagnatori e gli allenatori. Dopo la presentazione seguirà un momento conviviale; saranno presenti gli sponsor, le autorità comunali e la stampa.

Definito pure il calendario delle amichevoli precampionato della formazione di coach Nicola Soave:

sab 9/09 Alpo vs Puianello

mer 13/09 Alpo @ Vicenza

sab 16/09 Alpo vs Mantova

mer 20/09 Alpo vs Vicenza

sab 23/09 Alpo @ Treviso

sab 1/10 Opening day A1 @ Schio: Alpo vs Oxygen Roma

I numeri di maglia della prima squadra:

3 Francesca Parmesani

4 Alice Nori

5 Anna Turel

6 Federica Fiorentini

7 Martina Rosignoli (k)

11 Ilaria Moriconi

12 Serena Soglia

13 Ornella Chiaretto

14 Giulia Mancini

15 Elisa Furlani

19 Sofia Frustaci

24 Laura Pastore

UFF.STAMPA ECODEM ALPO