A2 – Empoli batte nettamente Roma

Si pronosticava un ultimo turno senza sorprese, così è stato. L’Use Rosa Scotti travolge Basket Roma 78-45, Galli fa lo stesso con La Spezia ed il tutto, tradotto, fa settimo posto finale per la squadra di Alessio Cioni e playoff con Alpo. L’obiettivo minimo, come dirà il coach in conferenza stampa, è raggiunto ma resta comunque qualche nuvola sulla stagione, con quella parola ‘peccato’ che gira sulle bocche di tanti. Peccato per le tante occasioni sprecate, peccato per vittorie alla portata non centrate, peccato per quella gara con Broni che avrebbe dato il sesto posto e un playoff sulla carta più agevole. Ma qui si entra nel campo delle supposizioni e quindi meglio non pensarci troppo e godersi comunque un piazzamento finale né facile né scontato, con la prospettiva di andarsi a giocare un playoff difficile, certo, ma con la testa libera e zero pressioni sulle spalle. L’applauso finale che il Pala Sammontana riserva alle ragazze biancorosse è quindi più che meritato e suggella una stagione, l’ennesima della gestione Alessio Cioni, giocata ad alti livelli.



Bastano tre sgassate ad inizio dei tre parziali per ritrovare l’appuntamento con la vittoria che mancava da tre partite. Contro il Basket Roma delle sue tante, bravissime, giovani Stoichkova ritrova subito il feeling con il canestro mettendo una tripla a cui fa seguito un appoggio di Miscenko. Ancora la bulgara per il 7-2 a cui coach Bongiorno risponde con un time-out, mossa che cambia poco visto che Manetti e Miscenko vanno ancora a segno: 11-2. A referto si iscrive anche Castellani dall’arco ed al 10’ siamo 21-15. La seconda sgassata è ancora più decisa, un 12-0 che inaugura la seconda frazione e che esalta Villaruel, brava a confermare il suo ottimo momento di forma con ben tre tiri pesanti. C’è spazio anche per Manetti e, sul 45-21 di metà partita, lo sguardo va più verso il net-casting da San Giovanni che non sul campo. La sgassata numero tre è di Castellani che recupera palla ed appoggia un comodo 47-23, mentre la specialità di casa Merisio è la tripla del 50-26, buona pratica a cui non si sottrae nemmeno Patanè che ne mette due. Diagne, che martedì farà quindici anni (auguroni in anticipo), diventa una delle cose più belle da vedere in una partita che da dire non ha ormai più niente. Stesso si può dire di San Giovanni dove Galli allunga su La Spezia e quindi non resta che raccontare il 59-37 del 30’ ed i minuti che coach Cioni concede alle giovani Casini e Fiaschi, con quest’ultima che si prende pure una tripla salutata dal pubblico come un gol. Finisce 78-45, sabato sera via ai playoff con gara 1 ad Alpo.

EMPOLI ROMA 78-45

USE ROSA SCOTTI

Fiaschi 3, Castellani 8, Ruffini 5, Patanè 12, Stoichkova 12, Merisio 3, Avonto ne, Villaruel 18, Manetti 7, Antonini 2, Casini, Miscenko. All. Cioni (ass. Ferradini/Alpi)

BASKET ROMA

Leghissa 3, Perone 2, Lucantoni 3, Fantini 12, Belluzzo 2, Preziosi 5, Aghilarre 13, Cenci 2, Manocchio, Diagne, Rossi 5. All. Bongiorno (ass. Canini/Curiale)

Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi e Valletta di Montesilvano

Parziali: 21-15 (21-15), 45-21 (24-6), 59-37 (14-16), 78-45 (19-8)

Le statistiche della partita:

https://www.legabasketfemminile.it/MatchStats.aspx?ID=301&MID=52202&rg=

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa