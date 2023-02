A2 – Empoli espugna Vigarano

Ed anche la seconda trasferta sul mini-ciclo di tre che il calendario propone all’Use Rosa Scotti prima della coppa Italia è andata. Qualche brivido nel finale corre lungo la schiena delle biancorosse, ma il 62-69 finale col quale la squadra di Alessio Cioni passa sul campo di Vigarano è meritato e consente a Manetti e compagne di mantenere la testa della classifica del girone proseguendo così la propria marcia. E’ la classica gara dai due volti, quella nel ferrarese, con la Scotti che domina la prima metà di partita, chiusa sul più 20, salvo poi rientrare un po’ troppo rilassata subendo il ritorno delle padrone di casa. Una gara che si mette in questa fase più su binari fisici che tecnici (a farne le spese Manetti e Merisio colpite duramente al volto) ma nel finale, quando conta e la palla va gestita bene, l’Use Rosa non sbaglia niente e porta a casa con merito questi due punti.

Senza Patanè rimasta a casa per la febbre, la squadra parte forte con Stoichkova e Manetti (2-7) e tocca il più 9 sul 4-13 con Bambini. Manetti, partita forte, firma il 10-20 e Cvijanovic non è da meno: 10-22. Al 10’ siamo 12-22 che, curiosamente, sarà anche il parziale del secondo tempino che vede ancora le biancorosse grandi protagoniste. Sugli scudi un’ispiratissima Cvijanovic a cui, evidentemente, l’aria della sua Nazionale respirata la settimana scorsa ha fatto bene. E’ proprio la slovena a firmare 7 punti consecutivi e la va dietro anche Ruffini con il 15-30. La partita vive una fase nelle quali le squadre smarriscono la via del canestro ed al riposo si va sul 24-44 con la tripla di Presson proprio nei secondi finali. Al rientro dallo spogliatoio, però, la musica cambia. Vigarano alza i toni fisici ed agonistici e prova a riavvicinarsi fino al 42-48, momento in cui la solita Cvijanovic torna a muovere il tabellino empolese. Al 30’ siamo 43-52 con un parziale di 19-8 che fa capire che ci sarà da lottare. Olajide e Sammartino vanno subito a segno e Merisio prova a tamponare dalla lunetta con Stoichkova che, dopo un recupero, firma il 46-56. Vigarano non molla ad arriva sul 54-58 ed è ancora Stoichkova a mettere a segno un fondamentale canestro per il 54-60. In questa fase la Scotti trova due canestri decisivi. Il primo con Cvijanovic pescata al bacio sul filo dei 24 secondi da Peresson ed il secondo, pesantissimo, con la tripla di Ruffini per il 60-68 a poco più di 100 secondi dalla sirena. E’ ancora lei a mettere poi il libero che suggella la gara sul 62-69.

62-69

PALL. VIGARANO

Samamrtino 3, Edokpaigbe 2, Piedel 9, Conte ne, De Rosa 4, Perini 10, Bocola 8, Olajide 16, Cecili 9, Armillotta 1, Pepe ne. All. Borghi

USE ROSA SCOTTI

Peresson 15, Dell’Olio, Cvijanovic 20, Ruffini 5, Stoichkova 7, Merisio 2, Casini ne, Manetti 12, Antonini, Bambini 8. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Arbitri: Antimiani di Montegranaro e Ricco di Pedaso

Parziali: 12-22, 24-44 (12-22), 43-52 (19-8), 62-69 (19-17)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2213324/bs.html–

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa