A2 – Empoli, Giovedì scatta la preparazione

Giovane, ambiziosa e, perché no, con la segreta voglia di stupire. Giovedi alle 17.30 al Pala Sammontana, per la Scotti è tempo di tornare a sudare. Agli ordini del confermato coach Alessio Cioni, la squadra biancorossa si ritrova in palestra con l’obiettivo di far dimenticare l’ultima, amara stagione culminata con la retrocessione dalla massima categoria. Lo fa con un gruppo giovane che dovrà, prima di tutto, prendere dimestichezza con la serie A2 ed assestarsi in un campionato importante, prestigioso e di conseguenza difficile.



“E’ una squadra giovane e per questo stimolante – attacca coach Alessio Cioni – credo che anche a livello individuale le ragazze abbiano ampi margini di miglioramento e quindi sarà bello allenarle ogni giorno per cercare tutti insieme di fare passi in avanti, divertirci e dimenticare l’ultima stagione. L’obiettivo è riportare quell’entusiasmo che qui c’è sempre stato ma che, inevitabilmente, dopo un’annata culminata con la retrocessione è calato. Sono certo che questa è la squadra giusta per riuscirci”. “Tecnicamente – prosegue – le nostre caratteristiche dovranno essere le stesse di sempre, a partire dalla difesa, mentre in generale credo che possa essere una squadra difficilmente decifrabile anche per gli avversari”.



Coach Cioni si affida ad un gruppo profondamente rinnovato con tante facce nuove, da Merisio a Peresson, da El Habbab a Cvijanovic, da Patanè a Sara Toccafondi che sarà nello staff tecnico di Alessio Cioni assieme alle certezze Mario Ferradini e Diego Alpi. Accanto a loro le confermate Stoichkova, oltre alle empolesi Ruffini, Manetti ed un gruppo di giovanissime.

Dopo il saluto di benvenuto di rito, non resta che iniziare a lavorare. Buon viaggio Scotti.

Le convocate:

Play:

Federico Merisio 2003, Antonia Peresson 95, Irene Ruffini 2003

Guardie:

Katrine Stoichkova 1999, Francesca Antonini 2005, Tina Cvijanovic 1998

Ali/Pivot:

Mounia El Habbab 1995, Giulia Patanè 2000, Laura Manetti 1999

Giovani aggregati al gruppo:

Emma Bertaccini 2005, Mery Bertaccini 2005, Sara Casini 2006, Alessia Ancillotti 2004, Emma Fiaschi 2006, Saran Chelini 2006

Staff tecnico:

Capo allenatore: Alessio Cioni

Primo assistente: Mario Ferradini

Secondo assistente: Sara Toccafondi

Preparatore fisico: Diego Alpi

Staff medico:

Medico sociale: dottor Riccardo Palatresi

Fisioterapisti: Silvia Cinquemani, Nilo Rosselli, Vittorio Mugnaini

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa