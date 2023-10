A2 – Empoli non sbaglia il debutto a Moncalieri

Tanta fatica come è normale che sia, alti e bassi inevitabili in questo momento ma una difesa che fa ben sperare. La prima a Moncalieri finisce 37-60 ed è soprattutto quel 37, oltre al 5-23 del parziale finale, che fa un gran bell’effetto. In una partita prima dominata, poi scivolata via dopo l‘intervallo infine ripresa con autorità nella fase più delicata, la Scotti dimostra di essere a buon punto soprattutto con la difesa. C’è da dire che le piemontesi sono una squadra molto giovane e giocano di fatto senza la ex Ramò, uscita dopo pochi minuti per un problema fisico (auguri di pronta guarigione), ma lasciare un avversario a 37 punti specie in trasferta non è un dato da far passare inosservato, il segno che questa squadra ha già capito quale è la strada giusta da percorrere.

Mani fredde dopo la palla a due fino a che Giordano non scalda il gremito palazzetto piemontese con i primi due punti. Manetti segna il primo canestro empolese, mentre Miscenko viene trovata spesso nel pitturato ma senza che questo si trasformi in punti. Dopo 7 minuti di errori ancora Manetti, stavolta dalla lunetta, piazza i liberi del 4-4. Stoichkova mette brio in attacco e non a caso è lei a sbloccare la squadra dalla lunga col 4-9 che è il punteggio col quale le squadre vanno al primo riposo. Una dormita a rimbalzo concede a Salvini i liberi del 6-9 ed un mezzo miracolo di Patanè vale il 6-11. Castellani si presenta con il canestro del 9-13 e la tripla successiva del 9-16. Finalmente la partita si accende, almeno come ritmo, e Patanè ricorda a tutti che da tre sa tirare, eccome, e firma l’11-19. Sulla palla rubata e 11-21 di Stoichkova, Moncalieri non può che chiedere timeout. Mossa inutile perché la solita bulgara appoggia l’11-23 mentre la difesa empolese costringe spesso le piemontesi o a tiri allo scadere dei 24 o, in un paio di casi, ad infrazioni. Questo per dire che, in difesa, ci siamo e non caso al riposo lungo si va sul 16-28 grazie al 3/3 finale di Castellani dalla lunetta.

Mitreva esce dai blocchi e mette la tripla del 19-28 e Cordola il 21-28. Manetti capisce che c’è da segnare e appoggia al tabellone il 21-30. La Scotti litiga col canestro e coach Cioni decide che è il caso di fermarsi visto il 9-2 di parziale. Un rimbalzone della solita Manetti la manda in lunetta per l’1/2 (25-31) ma è chiaro che, con la testa, la squadra è ancora nello spogliatoio. Salvini segna il 25-31 e l’unica buona notizia è il quarto fallo di Yakpa. La fase è delicatissima e Moncalieri prima tocca il 29-31, poi sorpassa sul 32-31 con la solita Salvini. Villaruel mette due liberi, Cioni alza il quintetto con Miscenko e Manetti subisce fallo e fa 1/2: 32-34. Finalmente canestro léttone per l’Use Rosa, 32-36, anche perché Moncalieri tira inevitabilmente il fiato. Manetti continua a catturare rimbalzi ovunque e il terribile terzo periodo si chiude sul 32-37, parziale di 16-9. Dopo l’ennesimo rimbalzo di gigante-Manetti, Stoichkova va a segno e Manetti, dopo una bella transizione, appoggia il 32-41. Sul 32-43 di Miscenko, le piemontesi non possono che chiedere minuto e Mitreva segna una tripla allo scadere: 35-43. Merisio raddrizza la mira con due triple consecutive e, visto che in mezzo c’è anche un’infrazione di 24 secondi delle piemontesi, il 35-49 è una bella mazzata sulla partita. Stoichkova mette il 35-51, subito dopo Miscenko il 35-53 e, a quel punto, Castellani chiude il conto: più 20 e 0-15 di parziale. Può bastare così: finisce 37-60 con un 5-23 di parziale finale. Mica male….

37-60

TECNO ENGINEERING MONCALIERI

Cordola 11, Giordano, Pasero 2, Ramò, Jakpa, Zanoni, Landi 2, Mitreva 8, Iagulli, Ricci, Salvini 12, Ramasso 2. All. Terzolo

USE ROSA SCOTTI

Castellani 13, Ruffini, Villaruel 4, Manetti 11, Miscenko 6, Patanè 5, Stoichkova 15, Merisio 6, Avonto, Antonini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Quadrelli di Cassano Magnago e Gurrera di Vigevano

Parziali: 4-9, 16-28 (12-19), 32-37 (16-9), 37-60 (5-23)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2319600/bs.html–

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa