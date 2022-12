A2 – Empoli non si ferma e sbanca anche Ancona

Dalla Sicilia alle Marche, da Patti ad Ancona. Cambiano gli avversari ma non la Scotti che vince la seconda partita esterna in pochi giorni passando per 55-67 in riva all’Adriatico. Per le biancorosse è la settima vittoria consecutiva, terza in trasferta, una vittoria che consente loro di restare al comando della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla coppia La Spezia-Battipaglia. Dopo la bella vittoria di giovedì con i due supplementari ed il poco tempo per recuperare, c’era attesa per vedere come la squadra avrebbe reagito sia dal punto di vista fisico che mentale e c’è da dire che l’esame è stato superato come meglio non sarebbe stato possibile, ovvero vincendo. Se domenica scorsa coach Alessio Cioni aveva detto che si era davanti al primo, importante snodo della stagione, non c’è che da essere soddisfatti di quanto Manetti e compagne hanno fatto e quindi ora si guarda con serenità a questo finale di girone di andata che, oltretutto, sabato prossimo metterà l’Use Rosa di fronte alla terza trasferta consecutiva, stavolta a Selargius in Sardegna.



Dopo un canestro di Albanelli, Cvijanovic e Manetti mettono in ritmo l’Use Rosa che, sul 6-7, accusa il suo unico passaggio a vuoto. Ancona allunga con un 10-0 a cui replica Ruffini con 4 punti: 16-11. Due canestri di Patanè mandano le squadre al primo riposo sul 18-15 che Stoichkova trasforma subito nel 18-17. E’ sempre lei a segnare i punti per il primo sorpasso sul 21-22 e subito Merisio firma il 21-25. A segnare il più 10 ci pensa Cvijanovic e Manetti provvede al 25-37. Ancora rimonta nel finale ed all’intervallo siamo 32-39. Patanè riapre le danze con la Scotti che riallunga con Peresson e Merisio per il 39-54. Al 30’ siamo 46-58 ed in avvio di ultimo tempino Ancona prova a rientrare iniziando con un 4-0. La Scotti stringe in difesa e trova la replica con Cvijanovic, Bambini, Ruffini e Manetti, uno 0-8 che, di fatto, decide la partita visto che mancano poco meno di tre minuti. A quel punto, non resta che attendere la sirena col 55-67 finale.

ANCONA EMPOLI 55-67



BASKET GIRLS ANCONA

Rimi 3, Bona 12, Mataloni 8, Albanelli 13, Maroglio 8, Baldetti ne, Pellizzari ne, Gianangeli 4, Garcia ne, Mandolesi, Pelliccetti 5, Yusuf 2. All. Castorina (ass. Montanari/Recanatini)

USE ROSA SCOTTI

Peresson 6, Cvijanovic 12, Patanè 9, Stoichkova 9, Manetti 12, Ruffini 8, Merisio 9, Antonini, Melita, Bambini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Arbitri: Ricci di Pedaso e Di Tommaso di Pescara

Parziali: 18-15, 32-39 (14-24), 46-58 (14-19), 55-67 (9-9)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2207089/index.html

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa