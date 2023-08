A2 – Empoli, parla coach Cioni: “Sarà un campionato più difficile”

E’ carico coach Alessio Cioni. Ed anche pronto ad affrontare una stagione che, almeno sulla carta, si preannuncia a dir poco impegnativa. Mentre le sue ragazze sudano in palestra agli ordini del preparatore fisico Diego Alpi, il tecnico getta lo sguardo sul campionato che attende la sua Use Rosa Scotti.



“Sono curioso di ripartire in questa nuova avventura con una squadra che, seppur non si sia rinnovata tantissimo a livello di numero di giocatrici visto che ne abbiamo perse quattro, è cambiata molto come caratteristiche. Sarà un’Use Rosa molto diversa, dovremo ripartire dalle basi dello scorso anno ma anche essere pronte a cambiare modo di gioco. Per questo sarà bello allenare questo nuovo gruppo che viene da una stagione super, anche se chiusa con l’amaro in bocca per l’uscita in semifinale. Abbiamo tutti una gran voglia di far vedere che la Scotti c’è ancora una volta e che è consolidata nel panorama importante della serie A2 femminile”.



Il tutto in un contesto molto più difficile. “C’è stato un cambiamento di composizione dei gironi che da nord/sud diventa est/ovest. Questo vuol dire che sarà molto più difficile per noi. Se l’anno scorso il livello era sbilanciato a favore del nord, come dimostrò ad esempio anche la Coppa Italia, quest’anno lo sarà ancora di più. L’ovest è molto più difficile dell’est. Dimentichiamoci le tante partite dell’anno scorso nelle quali il risultato non era mai stato in dubbio perché non ce ne saranno più. Tutte le squadre sono forti e quindi ci aspetta sì un campionato più difficile ma anche più stimolante. Sarà ancora più bello confrontarsi con le almeno dieci squadre di livello altissimo e ben sapendo che non ne esisteranno di materasso, come si suol dire. Ci sarà poi il derby con san Giovanni Valdarno che non vediamo l’ora di giocare e troveremo anche la nostra bestia nera Costa Masnaga. Saranno tutte occasioni per vedere il livello di crescita delle nostre giovani. Sono certo che molte faranno ancora degli importanti passi in avanti”.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa