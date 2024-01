A2 – Empoli rispetta i pronostici e regola Moncalieri

Sulla carta sarà stata anche facile ma poi, come ogni partita, c’è da giocarla e vincerla. L’Use Rosa Scotti lo fa bene battendo Moncalieri per 73-62 ed iniziando così il girone di ritorno senza patemi particolari, se non quelli normali che ci sono alla vigilia quando giochi dopo una settimana non facile per problemi fisici. Tiene bene soprattutto in difesa, la squadra di Alessio Cioni, e sopperisce all’assenza di Manetti con una Patanè da doppia/doppia (20 punti e 10 rimbalzi) ed una Miscenko che, se non brilla particolarmente in attacco, fa sentire, eccome, la sua presenza sotto le plance. Anche le esterne girano bene e così viene fuori la serata perfetta per preparare la doppia scalata che attende la squadra nelle prossime due gare, leggi trasferta sul campo di Costa Masnaga e derby in casa con Galli. Due gare che serviranno a capire a che punto è la squadra e quale ruolo potrà giocare da qui alla fine di una stagione regolare che per ora presenta un bilancio niente male, diciamo pure buono.

C’è subito il marchio di Patanè, sulla gara. La pivot siciliana segna 7 dei primi 10 punti e le va dietro anche Merisio con la specialità della casa, la tripla. La squadra tiene gli uno contro uno che è un piacere ed in attacco la palla circola bene trovando ora l’ottima Ruffini (13-6), ora Villaruel (15-6) a confezionare il 21-15 del minuto 10. Il ritmo non è altissimo, ma va bene così anche perché chi dovrebbe alzarlo, ovvero Moncalieri, non lo fa tanto che si arriva senza patemi al 32-20 del riposo lungo. Giusto per mettere le cose in chiaro, l’Use Rosa riparte con un 9-0 (Ruffini, Castellani e Patanè) volando sul 41-20 e lasciando due liberi a Mitreva dopo diversi minuti. Qui Moncalieri prova a dare un senso alla sua partita, alza l’intensità difensiva e diventa aggressiva approfittando dell’inevitabile tirata di fiato delle rivali. Le piemontesi toccano il 47-36 prima che Castellani dalla lunetta, Miscenko, Stoichkova dall’arco e Villaruel su assist al bacio di Castellani non riportino la gara sui binari empolesi: 57-41 al 30’. Uno 0-5 ad inizio dell’ultima frazione è l’ultimo brividino ma il 5-0 col quale la Scotti replica (Miscenko e tripla di Stoichkova) è il segnale che per Moncalieri non ce n’è. Finisce 73-62.

73-62

USE ROSA SCOTTI

Castellani 5, Patanè 20, Stoichkova 14, Merisio 3, Miscenko 6, Ruffini 16, Avonto, Villaruel 8, Manetti ne, Antonini 1, Casini, Chelini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

TECNOENGINEERING MONCALIERI

Cordola 7, Giordano, Landi 9, Salvini 4, Cicic 12, Carnevale, Zanoni 1, Mitreva 17, Iagulli 3, Ramasso 5, Jakpa 4. All. Terzolo (ass. Lanzano/Sciannimanico)

Arbitri: Rizzi di Torino e Buoncristiani di Prato

Parziali: 21-15, 32-20 (11-5), 57-41 (25-21), 73-62 (16-21)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2399446/bs.html–

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa