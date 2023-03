A2 – Empoli sbanca Umbertide

Tre partite in sette giorni e tre vittorie. L’Use Rosa Scotti non si ferma neppure ad Umbertide passando sul campo umbro con un eloquente 52-76, figlio di una prestazione corale importante. Una volta di più è proprio la compattezza del gruppo e la capacità di ognuna di portare acqua al mulino comune il tratto distintivo di questa squadra che, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare e con sei punti di vantaggio da gestire, si appresta ad iniziare da favorita la volata finale per il primo posto, in attesa poi dei playoff. La gara viaggia in equilibrio solo nella prima frazione che si chiude sul 16-18, dopodiché le biancorosse allungano con un 14-26 che, all’intervallo, indirizza già la partita verso Empoli. Il resto, come detto, lo fanno la solidità del gruppo e l’ennesima prova difensiva di spessore (appena 6 punti concessi nella frazione finale).

Stoichkova è la più pronta ad entrare in partita con una tripla a cui segue un canestro della capitana Manetti. A metà della prima frazione si iscrive a tabellino anche Peresson con la specialità della casa, la tripla del 6-10 prima e dell’8-13 dopo. Al 10’ siamo 16-18 grazie a Stoichkova che chiude la frazione così come l’aveva iniziata, ovvero con un tiro pesante. Il piatto forte l’Use Rosa lo serve nel secondo tempino aperto da Merisio e Dell’Olio: 16-22. Gatti segna il 19-24 e qui arriva uno 0-7 a firma Patanè-Manetti: 19-31. Ancora della lunga siciliana il 21-35 e, dopo il tentativo di Umbertide di accorciare le distanze, è ancora Stoichkova a mettere la firma sul 30-44 prima dell’intervallo, come sempre con la tripla. Al rientro dallo spogliatoio la Scotti controlla la partita con Patanè e Manetti riallungando con Cvijanovic che segna due bombe consecutive dando il via ad un altro break fino al 43-62, punteggio col quale si chiude il terzo parziale. L’Use Rosa ha ormai le mani sulla partita ma, per non correre rischi, inizia i dieci minuti finali con uno 0-6 a firma Dell’Olio-Stoichkova. La squadra di casa segna il primo canestro dopo cinque minuti (48-67) ma Antonini mette a segno il 50-69 al 7’. La gara è ormai decisa e l’Use Rosa la porta a casa con un 52-76 che le consente di mantenere ben salda la propria leadership in classifica. Il traguardo del primo posto si avvicina….

52-76

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE

D’Angelo 9, Boric 1, Stroscio 12, Paolocci 9, Cupellaro 8, Pompei ne, Bartolini, Avonto, Gatti 3, Cassetta, Berrad ne. All. Staccini (ass. Caporali)

USE ROSA SCOTTI

Peresson 9, Cvijanovic 11, Patanè 10, Stoichkova 16, Manetti 10, Dell’Olio 7, Ruffini 3, Merisio 3, Antonini 7, Bambini. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Arbitri: Bernassola di Roma e Quaranta di Pomezia

Parziali: 16-18, 30-44 (14-26), 46-62 (16-18), 52-76 (6-14)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2213369/bs.html

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa