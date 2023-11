A2 – Empoli si rialza e batte La Spezia

USE Rosa Scotti Empoli – Cestistica Spezzina 78 – 69 (19-16, 39-37, 56-49, 78-69)



USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Fiaschi NE, Castellani* 3 (1/4, 0/8), Ruffini 4 (2/4, 0/2), Patanè 7 (2/2, 0/2), Stoichkova* 13 (5/6, 1/4), Merisio* 20 (1/4, 6/8), Avonto, Villarruel 20 (6/9, 0/3), Manetti* 9 (4/11 da 2), Antonini NE, L’Ala NE, Miscenko* 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 22/44 – Tiri da 3: 7/27 – Tiri Liberi: 13/16 – Rimbalzi: 42 16+26 (Manetti 13) – Assist: 17 (Castellani 6) – Palle Recuperate: 9 (Castellani 5) – Palle Perse: 17 (Villarruel 4)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 5 (2/4, 0/1), Castelli NE, Cappellotto* 4 (0/1, 1/2), Templari* 18 (4/8, 3/7), Baldassarre 9 (4/5, 0/4), Carraro, Favre* 13 (6/8, 0/1), Candelori NE, Guzzoni* 15 (2/4, 2/3), Guerrieri NE, Ratti NE, Capra 5 (1/5, 1/3)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 19/36 – Tiri da 3: 7/21 – Tiri Liberi: 10/18 – Rimbalzi: 33 8+25 (Colognesi 9) – Assist: 9 (Guzzoni 3) – Palle Recuperate: 7 (Colognesi 2) – Palle Perse: 19 (Baldassarre 4)

Arbitri: Vittori M., Mammoli A.

C’era da vincere ma c’era soprattutto da ritrovarsi, da scacciare via qualche fantasma figlio delle ultime due sconfitte, da trovare qualche punto fermo su cui poggiare per rimettersi in marcia. L’Use Rosa Scotti proprio tutto non riesce a farlo ma tanto sì, grazie al 78-69 col quale batte la Cestistica Spezzina, squadra di tutto riguardo che non molla mai fino a che non prende, nel finale, la spallata decisiva dopo essere stata tutta la partita a rincorrere. Le biancorosse sono brave anche a passare sopra al cambio di programma dovuto all’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi del comune di Empoli che obbliga la società a chiedere ospitalità al palazzetto di Castelfiorentino. La faccenda scombussola un po’ le ore prima della partita ma non scalfisce minimamente la voglia che la squadra ha di portare a casa questi due punti che, in questo momento della stagione, valgono oro. Metà del fatturato è della premiata ditta Merisio-Villaruel. La prima che come alza la mano da tre la butta dentro (6/8 dall’arco), la seconda che sta finalmente bene e mette nella cascina biancorossa un ventello al pari della compagna grazie ad un 66% dal campo. Il tutto senza dimenticare Stoichkova che quando conta fa sempre canestro e Manetti che tira giù 13 rimbalzi.



La Spezia scappa subito sul 2-7 fino a che Stoichkova non lancia l’inseguimento e Merisio non l’aggancia: 9-9. Guzzoni riallunga sul 9-14 ed ecco che Villaruel si scalda col 17-16 che Stoichkova trasforma nel 19-16 del primo parziale. Miscenko segna subito e, quando Stoichkova ruba palla ed appoggia il 25-18, coach Corsolini non può che chiedere minuto. Guzzoni segna il 25-23 ma ecco due triple a fila di Merisio a cui fa seguito il 39-30 dell’ex Castellani. Qui è forse l’unico momento in cui la Scotti si blocca e va al riposo con un parziale di 0-7 (39-37) di Templari che riparte poi col 39-39 lasciando a Colognesi il piacere del sorpasso: 39-40. Si accende la spia dei falli (3 per Miscenko e Stoichkova) ma si accendono anche Merisio e Villaruel per il 47-41. Patanè danza sul perno per il 53-46 ed il 2 più 1 di Manetti vale il 56-46. Stoichkova commette il quarto fallo in attacco ed al 30’ siamo 56-49. Come Guzzoni segna, anche se è passato appena un minuto, coach Cioni richiama tutte in panchina e dal timeout esce la solita Merisio con la tripla del 59-51. Qui ecco un altro momento buio, un 3-10 che vale il 59-59 ma, quando conta, Stoichkova c’è e mette cinque punti per il 66-61. E’ la fase decisiva della partita e lo capiscono le solite Villaruel e Merisio che, l’una con un gioco da tre punti e l’altra dalla distanza, firmano il 74-65. Ci siamo quasi anche perché La Spezia, dopo un timeout, perde palla e Patanè firma il 75-65 dell’8’. Templari è l’ultima ad arrendersi ma ormai niente e nessuno può fermare l‘Use Rosa che va a vincere per 78-69.



La Scotti riparte da Castelfiorentino con un sospirone di sollievo e, soprattutto, con qualche certezza in più. Non prima di aver ringraziato l’Abc ed il comune castellano per l’ospitalità. In fondo, giocare ogni tanto in casa in un palazzetto vero non è male…

UFF.STAMPA USE BASKET