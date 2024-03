A2 – Empoli, sospirone di sollievo per Villaruel

Iniziamo dalle belle notizie: non è grave come si temeva l’infortunio di Gisel Villaruel. L’argentina di casa Use Rosa Scotti, uscita a Torino nel finale per un brutto colpo al ginocchio, si è sottoposta ad esami specifici che hanno rilevato una contusione alla rotula ma, per fortuna, nessuna frattura. Considerato che la prossima partita sarà fra due settimane, la giocatrice sarà affidata alle cure dello staff medico per prepararla al ritorno in campo. Passando alle notizie abbastanza buone ecco la classifica dopo l’ultimo turno del fine settimana. A meno tre giornate dalla fine, nonostante il ko di Torino, la Scotti continua ad avere ad un passo l’obiettivo playoff visto che i punti sulla nona sono 4 e restano da giocare tre partite: in casa domenica 7 con Broni e poi con Basket Roma oltre ad una sulla carta proibitiva fuori sul campo della capolista Derthona. E’ vero che la nona è Giussano col quale c’è lo 0-2 negli scontri diretti (alla ripresa, comunque, le lombarde affrontano in casa Derthona) ma essere padrone del proprio destino è comunque buona cosa.



E siamo infine alle cose meno liete, la prestazione di Torino. “L’approccio è stato buono – spiega coach Alessio Cioni – ed anche il piano partita è stato rispettato. Avevamo preparato per dare molto la palla dentro e così è stato, solo che il problema è che abbiamo sbagliato tutti gli appoggi da sotto. Poi diventa difficile anche perché, solitamente, questi errori diventano contropiede delle avversarie e la partita si complica. Lo stesso possiamo dire anche per il tiro da tre punti dove abbiamo sbagliato molto chiudendo con percentuali basse. Così vincere è complicato. E’ stata una giornata sottotono della squadra ed alla fine abbiamo pagato”.

Ora la sosta, poi le ultime tre partite nelle quali sarà vietato sbagliare.

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa