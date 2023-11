A2 – Empoli torna a vincere e convincere, Mantova al tappeto

Quanto fosse difficile si è capito dal nervosismo dei primi minuti, quanto poi sia stata bella dal risultato finale, un 81-59 che parla da solo. In uno dei primi snodi difficili del campionato, una di quelle gare che devi per forza portare a casa per non rischiare di entrare in un tunnel, l’Use Rosa Scotti si ritrova e batte Mantova con quella che è forse la sua miglior prestazione stagionale per intensità difensiva, continuità, capacità di gestire le fasi delicate della gara. Il tutto dopo una settimana segnata dal viaggio in Sardegna di martedì, con annessa brutta prestazione, e quindi dal poco tempo per preparare una gara che di difficoltà ne aveva, eccome.

L’Use Rosa Scotti la inizia bene con le triple di Merisio e Castellani ma poi incassa uno 0-5 che non piace a coach Cioni. Il tecnico capisce che qualcosa non va e che è il caso di parlarci su, mossa che ha l’effetto desiderato visto che la difesa si stringe, Patanè e Villaruel trovano la via del canestro e guardare il tabellone inizia ad essere più simpatico visto che segna il 12-5 prima ed il 17-10 dopo. Mantova riaccorcia fino al 19-14 del 10’ e, trascinata da una Dell’Olio praticamente perfetta al tiro, si riavvicina fino al 19-17. Qui ecco che irrompe sulla scena Stoichkova. La bulgara segna 11 punti che, intervallati da un canestro di Manetti, portano l’Use Rosa sul 32-20. Un parziale che consente di andare al riposo sul 38-27, con un parziale praticamente simile al primo: 19-13. Giusto per far capire che oggi l’Use Rosa non scherza, alla ripresa ecco subito un 6-0 a firma Castellani-Manetti, tanto che coach Purrone chiede timeout. A quel punto a Mantova non resta che provare con la zona, difesa che mette in difficoltà le biancorosse obbligando Alessio Cioni al minuto. Ancora una volta la chiacchierata con lo staff fa bene alla squadra che attacca con giudizio la zona e, prima con Villaruel e poi con due bombe di Merisio, fissa il punteggio al 30’ sul 57-38. Bene o male la scena si ripete nell’ultima frazione con Mantova che tocca il 59-47, Cioni che ferma il gioco e la Scotti che dilaga con un 11-0 propiziato non solo dalle triple di Stoichkova ma anche dal tecnico con seguente espulsione di coach Purrone. In lunetta per i tre liberi ci va Castellani che non fallisce. La gara è di fatto decisa e resta solo da applaudire Fiaschi che, appena entrata, mette subito un bel canestro. Finisce 81-59, di vedere una Scotti così ce n’era davvero bisogno.

81-59

USE ROSA SCOTTI

Castellani 10, Stoichkova 19, Merisio 15, Manetti 8, Miscenko 6, Fiaschi 2, Ruffini 2, Patanè 9, Avonto, Villaruel 10, Antonini, L’Ala. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA

Fietta 5, Novati 4, llorente 9, Bottazzi 6, Orazzo 15, Dell’Olio 13, Petronio 2, Buelloni ne, Eboigbodin ne, Cremona 5. All. Purrone (ass. Logallo/Gianfreda)

Arbitri: Cattani di Cittaducale e Faro di Tivoli

Parziali: 19-14, 38-27 (19-13), 57-38 (19-11), 81-59 (24-21)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2368133/bs.html

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa