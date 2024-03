A2 – Empoli vince in rimonta a Carugate

Dimensione Bagno Carugate – USE Rosa Scotti Empoli 72 – 78 (24-27, 41-43, 60-58, 72-78)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Melzi NE, Usuelli NE, Rulli* 20 (4/7, 3/8), Cassani 10 (2/3, 2/3), Albanelli 14 (4/8, 1/6), Caccialanza* 5 (1/3, 1/7), Andreone 2 (1/2 da 2), Fabbricini* 2 (1/3 da 2), Nespoli* 9 (0/4, 2/3), Rizzi* 10 (3/5, 0/1), Rogata NE

Allenatore: Silvestri A.

Tiri da 2: 16/35 – Tiri da 3: 9/28 – Tiri Liberi: 13/20 – Rimbalzi: 39 8+31 (Albanelli 7) – Assist: 13 (Rizzi 6) – Palle Recuperate: 4 (Albanelli 2) – Palle Perse: 9 (Albanelli 3)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani* 17 (6/8, 1/4), Ruffini* 8 (3/4, 0/2), Patanè* 6 (1/8, 1/5), Stoichkova* 20 (6/9, 1/4), Merisio 2 (1/3, 0/3), Avonto, Villarruel 12 (4/5, 0/3), Manetti 2 (0/4 da 2), Antonini, Casini, Miscenko* 11 (4/5, 1/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 25/46 – Tiri da 3: 4/22 – Tiri Liberi: 16/23 – Rimbalzi: 46 14+32 (Stoichkova 7) – Assist: 13 (Castellani 5) – Palle Recuperate: 6 (Castellani 2) – Palle Perse: 9 (Miscenko 4) – Cinque Falli: Miscenko

Arbitri: Foschini M., Marenna A.

Una gran bella serata, in quel di Carugate. L’Use Rosa Scotti torna infatti con due punti frutto del 72-78 finale, con una classifica che in ottica playoff continua a non essere niente male e ritrovando importanti certezze, tipo il ventello di Stoichkova o i 17 di Castellani. Ma, quando Alessio Cioni diceva che portarla via non sarebbe stato facile, aveva ragione da vendere perché, per venire capo delle padrone di casa, serve un finale con i fiocchi, quando la squadra allunga con decisione e va a prendersi quello che serviva: la vittoria.

Il primo parziale è scoppiettante tanto che si chiuderà sul 24-27, una sagra del canestro inaugurata da Miscenko e Stoichkova. Ora avanti Carugate, ora la Scotti, ma sempre di poco. Un trend che si ripete anche nella seconda frazione, segno che ci sarà da sudare, parecchio. Caccialanza e Fabbricini vanno a segno per il 32-27 a cui replica Ruffini. Carugate ci riprova fino al 38-29 con Manetti che ribatte dalla lunetta dando il via ad un parziale che completano Merisio e Castellani: 38-35. Patanè impatta a 41 e Villaruel sorpassa sul 41-43 che manda le squadre al riposo. Nespoli e Rizzi escono bene dallo spogliatoio e, sul 48-45, ci pensa Miscenko a segnare e ancora Patanè a pareggiare: 50-50. Rulli firma il più 8 sul 60-52 prima che Stoichkova metta la bomba del 60-55 e Villaruel i tre liberi del 60-58 del minuto 30. Dopo il pareggio ancora di Stoichkova, ecco che Villaruel, Ruffini e Patanè portano la Scotti sul 60-65 ma al 7’ Andreone riavvicina le squadre sul 67-69. Qui ecco un parziale di 0-7 per il 67-76 con Carugate che prova a rientrare con Rizzi e Cassani fino al 72-76 a 27 secondi dalla sirena. La chiude Stoichkova dalla lunetta: 72-78. E domenica trasferta a Torino che, per inciso, se domani dovesse perdere a Broni, sancirebbe la salvezza matematica dell’Use Rosa.

uff.stampa use basket