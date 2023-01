A2 – E’ un Sanga Milano da applausi, vittoria che vale la vetta del girone contro Udine

Match stupendo al PalaGiordani con il Ponte Casa D’Aste che vince una partita intensissima contro una rivale diretta. Difese dure, attacchi capaci di eseguire come di improvvisare sono gli ingredienti di una partita vinta con grande merito dal Sanga che ha sempre condotto il match senza mai togliere le mani dal manubrio.

Partita equilibrata sin da subito con il Sanga che trova 8 punti nei primi 7 minuti da Van der Keijl conditi dalle giocate della solita Penz. Anche Udine esegue bene e grazie alla coppia Bacchini-Ronchi e una buona difesa a metà campo, quando al settimo minuto viene chiamato il primo time-out della gara il punteggio è sul 13-13. Due canestri consecutivi sembrano lanciare il parziale ospite ma le triple di Novati e Madonna tengono il Sanga davanti, si arriva così alla prima pausa sul 21-19.

È di Beretta il primo squillo di tromba del secondo quarto, la numero 7 Orange piazza infatti immediatamente la tripla che vale il +5. Udine prova a reagire con Turmel ma il Sanga alza i giri del motore e grazie ai canestri di Madonna e Van der Keijl costringe coach Riga al Time-out (28-23). La scelta paga dividendi e in quaranta secondi Udine centra il pareggio con Bacchin e Ronchi inducendo coach Pinotti a fermare la partita. Arriva subito la reazione Orange con Beretta e Van Der Keijl che riportano le padroni di casa sul +4; inizia quindi una fase di partita equilibrata e in cui le difese sono le vere protagoniste. L’ultimo acuto è quello di Gregori che a fil di sirena piazza la tripla che manda le due squadre negli spogliatoi sul 40-39. La ripresa si apre con i canestri di Toffali e Novati che valgono il +8 quando sul cronometro mancano 350 secondi (51-43). Udine cerca di abbassare i ritmi del match con lunghe azioni a metà campo ma è con un tripla in transizione di Bacchini che trova il -4 (55-41) porta al time-out de il Ponte Casa d’Aste. Ronchi e Bovenzi riportano le ospiti sul -1 con il Sanga che trova un po’ di ossigeno con Toffali che vale il +2. Un fallo ingenuo di Penz regala il pareggio alle Ospiti, si va così all’ultima pausa sul 56-56.

Guarneri inaugura il quarto con un bel canestro nel pitturato a cui risponde Bovenzi dalla media. La partita si innervosisce e gli attacchi cominciano a far fatica. Beretta segna un tripla complicatissima e Van Der Keijl trova il canestro del +3 mentre le esterne del Sanga fanno il diavolo a quattro a rimbalzo. Bacchini dalla lunetta riporta Udine sul -1 ma subito Van Der Keijl restituisce il possesso pieno di vantaggio a 2 minuti dalla fine. E’ Toffali che si incarica del possesso per chiudere il match: la “Agent 0” del Sanga a 30 secondi dalla fine esegue uno splendido crossover trova la penetrazione che vale il +5. Gli ultimi secondi e il bonus servono solo per mettere definire il risultato finale che è di 69-62.

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Udine si è presentata con alcune certezze sull’onda dell’entusiasmo della vittoria contro Castelnuovo Scrivia e questo ci ha dato motivazione per preparare ancora meglio la partita. E’ stato un match bellissimo tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, esattamente come all’andata. Le nostre ragazze hanno fatto un gran lavoro, abbiamo preso 45 rimbalzi contro i 35 di Udine, segnato con il 53% da due e il 35% da tre, numeri importanti. Come dicevo, tutte hanno giocato portando il proprio contributo e la sintesi di questo sta nella prestazione di Guarneri: Stefania ha giocato sette minuti segnando solo due punti ma fondamentali in quel preciso momento, un rimbalzo d’oro e una difesa iper galattica che ci ha fatto mantenere l’inerzia della partita. A dimostrazione che le ragazze stanno dando vita a un gruppo squadra meraviglioso dove tutte portano il proprio contributo. Abbiamo limitato Ronchi, in gran spolvero nelle ultime partite. Dobbiamo continuare a lavorare duramente in settimana, con grande rispetto di tutte le avversarie, sappiamo che nel girone non ci sono squadre materasso. Serve concentrazione e determinazione mentale.”

