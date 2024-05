A2 F G1 – Derthona domina il secondo periodo e stende San Giovanni Valdarno

Gara uno è di Tortona. Non riesce alla Polisportiva Galli l’impresa di violare il parquet delle piemontesi. Decisiva la seconda frazione, dominata dalla formazione di casa. Per la squadra di Garcia top scorer Nasraoui con 21 punti a referto. Giovedì prossimo si torna al PalaGalli per la seconda sfida della serie.

Tortona: Marangoni, Attura, Melchiori, Cerino, Premasunac

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Nasraoui

CRONACA – Portano la firma di Premasunac prima e Cerino poi i primi punti della gara. Nasraoui sblocca la Polisportiva Galli, poi sale in cattedra Reggiani che infila il 2+1 del 6-5. Premasunac riallontana le locali (12-8), mentre la tripla di Cerino vale il 17-10 che costringe Garcia al timeout. Al rientro Tortona continua a trovare punti, ma i canestri di Reggiani e Mioni tengono in scia le compagne sul 22-17 dopo 7′. Premasunac sale in doppia cifra (26-19), ma due canestri in fila di Mioni rimettono in equilibrio la gara sul 26-23. Botta e risposta tra Baldelli e Rossini ad aprire la seconda frazione. Attura e Leonardi si metton in evidenza e firmano il primo break che porta l’Autosped al massimo vantaggio sul 36-25. A complicare ulteriormente il secondo periodo, arriva il terzo fallo sanzionato a Reggiani che costringe coach Garcia a levarla dal campo. Tortona continua ad aver tutta l’inerzia dalla propria parte e al ventesimo conduce 48-28. Cerino riapre la partita, trovando il primo canestro del terzo quarto. Bocola rompe il digiuno della Polisportiva Galli (51-31), mentre Nasraoui da sotto infila il meno diciannove. Tortona ha però un altro ritmo e con Marangoni dall’arco firma il 57-35. Lazzaro risponde con la stessa moneta, poi è un’altra tripla firmata da Bocola a ricucire il passivo sul 57-41. Nasraoui fa meno quattordici, ma Leonardi prima e Baldelli poi rispondono da tre punti per il 63-43. Il terzo periodo si chiude con il canestro di Streri per il 63-45. Negli ultimi dieci minuti San Giovanni Valdarno prova il massimo sforzo in avvio, con Nasraoui e Mioni a timbrare cinque punti in fila per il meno tredici. Cutugno ributta sul parquet i pezzi da novanta come Premasunac e Attura ma è ancora Polisportiva Galli con De Cassan a riavvicinarsi sul 63-52. Marangoni e Gianolla sbloccano le piemontesi, che riallungano sul 67-54 con Garcia che decide di chiamare minuto di sospensione. Al rientro Premasunac e Gianolla archiviano ogni possibilità di rientro. Tortona vince la prima sfida con il punteggio di 81-59.



AUTOSPED DERTHONA 81 – POLISPORTIVA GALLI 59 (26-23, 48-28, 63-45)



DERTHONA: Marangoni 7, Premasunac 18, Cerino 10, Attura 17, Melchiori 5, Tibaldi, Espedale, Leonardi 12, Baldelli 8, Gianolla 4, Thiam, Castagna. All.Cutugno

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui 21, Reggiani 5, Rossini 5, Bocola 6, De Cassan 7, Streri 2, Bevilacqua, Lazzaro 5, Mioni 8, Amatori ne. All.Garcia

