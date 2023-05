A2 F G1 – Toffali esalta il Sanga Milano, Costa Masnaga cede dopo tre ottimi quarti

Gara 1 della Finale del Girone Nord di Serie A2 è de Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano che batte 74-64 la Limonta Costa Masnaga e in Gara 2, giovedì alle 21 in terra masnaghese, avrà la grande chance per la promozione.

Una Gara 1 di grande spessore davanti a una cornice decisamente rilevante per la Serie A2, circa 2000 spettatori. Un po’ contratto l’avvio delle due squadre, con Sanga a costruire vantaggio sfruttando principalmente l’asse formata da Novati e Van der Keijl per il 14-10 dopo il primo periodo. Costa risponde con l’imprevedibilità di Eleonora Villa (14) ma soprattutto con l’eccellente impatto di Osazuwa che nella sola prima metà porta alla causa 8 punti e 5 rimbalzi: le ospiti mettono timidamente la testa avanti, ma le rispedisce indietro Novati che firma il 32-31 all’intervallo.

Equilibrio che persiste al rientro in campo, a spezzarlo è Toffali con la tripla, seguita dai punti di Van Der Keijl (che chiuderà con un 13+20) per il +6 a fine terzo quarto. Bonomi apre il terzo quarto con la tripla rimpolpando il vantaggio, ma Costa torna subito sotto con un break di 2-11 che la riporta sul 60-59. Toffali, sfidata (23 punti per lei), sale ancora in cattedra con due bombe e sono quelle che spezzano la gara perchè l’avversaria non segna praticamente più: Guarneri trova la magia, Toffali sigilla dalla lunetta. Caloro ridà qualche speranza alle “pantere” con la tripla che scardina l’ottima difesa di Milano: ma è un fuoco di paglia, vince Sanga che si porta sull’1-0 in una vera festa di pubblico.

A2 Femminile – Girone Nord

Play Off

Finale – Gara 1

RISULTATO:

22/05/2023

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Limonta Costa Masnaga 74 – 64 (1-0)



Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Limonta Costa Masnaga 74 – 64 (14-11, 32-31, 55-49, 74-64)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 23 (3/11, 4/10), Novati* 13 (3/5, 2/6), Guarneri 6 (3/5 da 2), Beretta 5 (1/2, 1/2), Penz* 8 (1/5, 2/6), Thiam NE, Van Der Keijl* 13 (6/9 da 2), Bonomi 6 (0/1, 2/5), Hatch NE, Madonna*, Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 11/34 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 46 17+29 (Van Der Keijl 20) – Assist: 20 (Novati 5) – Palle Recuperate: 7 (Beretta 2) – Palle Perse: 16 (Beretta 3)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 11 (2/4, 1/4), Osazuwa 10 (4/6 da 2), Caloro* 3 (0/3, 1/1), Villa E.* 14 (7/12, 0/4), Gorini NE, Razzoli NE, Villarruel, Allievi* 9 (1/5, 0/1), Bernardi 5 (0/1 da 3), Tibè* 8 (3/6 da 2), Brossmann* 4 (2/7, 0/4)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 19/43 – Tiri da 3: 2/16 – Tiri Liberi: 20/25 – Rimbalzi: 40 11+29 (Osazuwa 8) – Assist: 7 (Villa 3) – Palle Recuperate: 8 (Tibè 3) – Palle Perse: 21 (Tibè 5) – Cinque Falli: Tibè

Arbitri: Rodia P., Roberti E.



AREA COMUNICAZIONE LBF