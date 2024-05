A2 F G2 – Tortona passa a San Giovanni Valdarno e sale in A1

L’Autosped BCC Derthona Basket vince in trasferta 59-81 contro la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e conquista la promozione nella massima serie. Gioco fisico e tanti errori nei 2′ iniziali che infatti non mostrano canestri agli spettatori, poi ci pensa De Cassan a rompere gli indugi con il pareggio di Attura (28 punti con 5/9 da tre) subito dopo e il mini-break toscano firmato dal tandem Rossini-Nasraoui; la tripla di Marangoni (8 punti e 6 rimbalzi) e l’appoggio di Premasunac (14 punti e 9 rimbalzi) ribaltano il punteggio, ma la numero 00 di San Giovanni Valdarno ristabilisce le gerarchie portando la squadra avanti 10-7 a 4′ dalla fine del primo quarto. Derthona non si scompone, così infligge un parziale di 0-7 con i colpi di Attura e Leonardi (11 punti) riportandosi in vantaggio; nel finale arriva anche il break casalingo con Rossini (17 punti) e la scatenata Nasraoui (15 punti), abili a mettere il punteggio sul 14-14 dopo 10′. Il ritmo si fa sempre più intenso nel secondo periodo e giova alla Polisportiva A.Galli che grazie alle marcature di Reggiani (8 punti e 5 rimbalzi) e Rossini si porta avanti, dovendo però fare i conti con una Leonardi pronta a rispondere colpo su colpo; le padrone di casa assorbono al meglio le controffensive ospiti e spingono sull’acceleratore, qui ci pensano Streri e Mioni a siglare il 22-18. Un breve duello a cronometro fermo tra le due compagini apre successivamente le porte alla sfida tra Nasraoui e Attura: la numero 00 sfrutta la sua fisicità sotto le plance per appoggiare punti facili, mentre la numero 30 connette con due triple portando l’Autosped BCC a -1; il gioco da tre punti di Premasunac vale il nuovo vantaggio piemontese, tuttavia Rossini ne confeziona un altro sull’altro versante, ma Attura da dietro l’arco scrive il 30-32 a 150” dall’intervallo. Il libero di Nasraoui e il jumper di Reggiani sembrano dare alle toscane il vantaggio alla fine del secondo quarto, invece è Attura ad avere l’ultima parola con il canestro del 33-34 al termine della prima frazione di gioco.





Parte subito fortissimo Derthona nella prima metà del terzo quarto: il gioco da tre punti di Premasunac apre un parziale di 2-11 a cui si uniscono Attura e Cerino, questo costringe coach Garcia Fernandez a chiamare il time-out sotto 35-45; la breve pausa non sortisce l’effetto sperato e infatti i liberi di Premasunac con la tripla di Attura registrano il massimo vantaggio in favore della compagine piemontese, la quale si avvia verso la fuga sul +15. Le rivali si scambiano cortesie a cronometro fermo con le coppie Nasraoui-Lazzaro da una parte e Marangoni-Melchiori dall’altra, poi Attura si carica sulle spalle la squadra e con una fiammata fa scappare definitivamente Derthona; i canestri dalla lunetta segnati da Mioni provano a riaccendere San Giovanni Valdarno, tuttavia la tripla di Baldelli spegne ogni speranza e chiude sul 41-60 la mezz’ora. Le padrone di casa non intendono arrendersi, così si affidano al duo Mioni-Streri per accorciare le distanze, ma le bombe realizzate in sequenza da Attura e Baldelli valgono il nuovo massimo vantaggio ospite sul +21; Rossini si mette in proprio per rendere il passivo meno amaro e segna cinque punti per le toscane, le quali però finiscono vittima delle giocate firmate da Gianolla e Premasunac (50-70). La stessa numero 7 ospite appoggia il +22, De Cassan reagisce e Reggiani successivamente converte entrambi i liberi a sua disposizione, la tripla di Marangoni però e il seguente appoggio di Melchiori in contropiede mettono il sigillo sulla partita; negli istanti finali c’è spazio per i liberi di Gianolla, il botta e risposta tra Bevilacqua e Melchiori, infine la tripla di tabella di Rossini inchioda il punteggio sul 59-81.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Autosped BCC Derthona Basket 59 – 81 (14-14, 33-34, 41-60, 59-81)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 4 (2/2, 0/1), Nasraoui* 15 (5/8 da 2), Rossini* 17 (5/9, 2/8), Azzola NE, Bevilacqua 2 (1/2 da 2), Reggiani* 8 (2/4 da 2), Lazzaro 2 (0/3, 0/1), Mioni 7 (2/5 da 2), Bocola*, Amatori NE, De Cassan* 4 (2/7 da 2). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 19/41 – Tiri da 3: 2/11 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 30 8+22 (Lazzaro 8) – Assist: 6 (Reggiani 4) – Palle Recuperate: 3 (De Cassan 2) – Palle Perse: 16 (Rossini 4) – Cinque Falli: Nasraoui

AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni* 8 (2/5 da 3), Premasunac* 14 (5/5, 0/1), Cerino* 5 (1/4, 1/3), Espedale NE, Leonardi 11 (3/4, 1/3), Baldelli 6 (2/4 da 3), Gianolla 4 (1/4, 0/1), Thiam NE, Cocuzza NE, Attura* 28 (6/11, 5/9), Castagna NE, Melchiori* 5 (2/5, 0/3). Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 18/33 – Tiri da 3: 11/29 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 34 12+22 (Premasunac 9) – Assist: 7 (Marangoni 4) – Palle Recuperate: 7 (Melchiori 5) – Palle Perse: 10 (Premasunac 3)

AREA COMUNICAZIONE LBF