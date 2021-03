A2 F8 F- Udine al tappeto, per la quarta volta consecutiva la Coppa Italia è di Crema

Cambiano le antagoniste, ma non il finale. La Coppa Italia è ancora una volta targata Crema, che entra prepotentemente nella storia alzando il trofeo per la quarta volta in fila. Una prova incredibile quella delle lombarde, che hanno ucciso la partita nel terzo quarto quando sono passate dal -7 iniziale al +13 di fine terzo quarto con un break complessivo di 23-10. Udine ha provato in ogni modo a riaprirla, ma si è schiantata contro l’esperienza delle varie Gatti, Capoferri, Caccialanza e Nori. Quest’ultima è ancora una volta MVP indiscussa della contesa, con 24 punti e 9 rimbalzi nel tabellino finale.

CREMA: Rizzi-Gatti-Caccialanza-Pappalardo-Nori

UDINE: Peresson-Blasigh-Cvijanovic-Pontoni-Scarsi

Cronaca – Il botta e risposta Pappalardo-Pontoni apre la finalissima di Coppa Italia. Nori e Gatti firmano il primo break delle lombarde (9-4), ma Blasigh e Pontoni impattano immediatamente. Pappalardo e Gatti rimettono avanti la Parking Graf, ma Da Pozzo e Peresson rispondono colpo su colpo. Si sbloccano Lizzi, Milani e Turel e la Delser allunga, chiudendo il primo periodo sul 17-24. A inizio secondo quarto Da Pozzo e Milani regalano nove punti di margine alle friulane con Crema che fatica a trovare la via del canestro. Cvijanovic fa più undici, ma Crema si risveglia e spinta dalle veterane Nori, Rizzi e Capoferri rientra prepotentemente a meno cinque. Dobrowolska fa 28-31, con Milani che torna a portare punti sul tabellino friulano. La formazione di Stibiel ha però una marcia differente e con Nori e Gatti va al riposo sul 35-35. Il terzo periodo è ai limiti dell’incredibile: Pontoni e Blasigh spingono subito Udine a più sette (36-43), ma nel momento migliore Crema alza prepotentemente la difesa e prima rientra con Gatti e Pappalardo poi sorpassa con Nori sul 44-43. La formazione di Matassini sbanda e Crema vola via con Nori, Caccialanza e Capoferri a sancire un clamoroso 58-45 dopo trenta minuti. Gatti apre gli ultimi dieci minuti con il più sedici, ma Udine non molla e con Da Pozzo e Cvijanovic prova a rientrare nel match tornano a meno dieci, sul 63-53. E’ però un fuoco di paglia perchè Gatti, Pappalardo e Nori riallontano le lombarde, che sul 71-53 a due minuti dalla fine lanciano i titoli di coda. Il poker è servito. La Coppa Italia è ancora di Crema, che s’impone 73-60.

MIGLIOR QUINTETTO FINALE: Gatti-Blasigh-Peresson-Pappalardo-Nori

MIGLIOR GIOVANE COPPA ITALIA: Silvia Nativi (Bruschi San Giovanni Valdarno)

MVP BASKETINSIDE.COM: Alice Nori

Parking Graf Crema – Delser Crich Udine 73 – 60 (17-24, 35-35, 58-45, 73-60)

PARKING GRAF CREMA: Nori* 24 (10/17 da 2), Gatti* 17 (2/2, 3/6), Zagni, Capoferri 6 (0/1, 2/3), Radaelli, Caccialanza* 5 (1/3, 1/8), Cerri, Parmesani, Rizzi* 4 (0/3, 0/3), Pappalardo* 15 (7/10, 0/1), Guerrini NE, Dobrowolska 2 (1/5, 0/1)

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 21/42 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 13/15 – Rimbalzi: 37 9+28 (Nori 9) – Assist: 12 (Rizzi 6) – Palle Recuperate: 7 (Pappalardo 2) – Palle Perse: 4 (Caccialanza 2)

DELSER CRICH UDINE: Buttazzoni NE, Peresson* 7 (0/5, 2/7), Blasigh* 13 (2/6, 3/5), Braida, Turel 7 (2/5, 1/1), Sturma, Scarsi*, Lizzi 2 (1/3 da 2), Pontoni* 6 (3/7 da 2), Da Pozzo 9 (4/5 da 2), Milani 10 (2/7, 2/2), Cvijanovic* 6 (2/6, 0/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/47 – Tiri da 3: 8/16 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 41 12+29 (Da Pozzo 8) – Assist: 13 (Peresson 4) – Palle Recuperate: 2 (Turel 1) – Palle Perse: 12 (Peresson 4)

Arbitri: Vicentini E., Gallo S.