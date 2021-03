A2 F8 QF – Gatti e Capoferri sugli scudi, Crema piega una coriacea Brescia

Priva di Faroni, Alessia Tomasoni e Ramona Tomasoni, Brixia Basket è costretta a cedere al cospetto della corazzata Crema. La formazione di Zanardi lotta fino in fondo, rientrando da un meno quindici che sembrava aver deciso la contesa fallendo con Rainis il canestro del sorpasso. La Parking Graf, regina di Coppa e detrentrice del trofeo, puo’ così festeggiare in attesa della semifinale di domani contro la Bruschi San Giovanni Valdarno.

BRESCIA: Rainis-Zanardi-Bonomi-De Cristofaro-Turmel

CREMA: Gatti-Rizzi-Caccialanza-Pappalardo-Nori

Cronaca – E’ la bomba di Bonomi a inaugurare il terzo quarto di finale. Crema risponde con Pappalardo, ma Zanardi e Bonomi lanciano sul 9-2 la squadra di casa. Si sblocca Nori ma è l’ingresso dell’ultima arrivata Dobrowolska che la formazione di Stibiel ricuce e sorpassa, con Capoferri a firmare l’11-12. Capoferri e Caccialanza spingono Crema a più nove (12-21), mentre l’ultimo acuto di Zanardi vale il 14-21. Nel secondo quarto Bonomi e Zanardi trovano subito il meno due, ma Gatti, Nori e Capoferri vanno a segno con il 21-29. Turmel e Coccoli spingono ancora Brescia a un singolo possesso di scarto, ma due bombe di Gatti e il canestro di Dobrowolska tengono la formazione di Stibiel nettamente avanti sul 28-37. Dopo l’intervallo Crema vola subito a più quattordici con i canestri di Nori e Caccialanza, sul 30-44. Rainis e Turmel provano a scuotere le compagne, ma son i punti di Pintossi e la solita Zanardi a valere il prepotente rientro delle padroone di casa sul 39-46 che obbliga la Parking Graf al timeout. Al rientro sul parquet sono Nori e Dobrowolska a ricacciare a meno undici Brixia, ma l’ultimo timbro è quello di Bonomi che fissa il 43-52 alla terza sirena. L’ultimo periodo si apre con la bomba di Capoferri, a segno per il più dodici. Zanardi e De Cristofaro mettono altri punti nel tabellino di Brixia, ma Nori e Capoferri rispondono colpo su colpo con il 48-60. La partita è però tutt’altro che finita, perchè Zanardi accende Brixia e in un amen la formazione di casa produce un break di 14-5 che riapre completamente i giochi, sul 62-65 a due minuti dal termine. Crema sbanda, Turmel la punisce firmando un incredibile meno uno. Rainis avrebbe anche l’opportunità del sorpasso, ma sbaglia clamorosamente un contropiede solitario e Dobrowolska insacca il più tre a ventinove secondi dal termine. Zanardi chiama subito timeout ma al rientro arriva il recupero di Crema a tredici secondi dal termine. Gatti fa 2/2 firmando il 64-69 che sa tanto di titoli di coda. Al rientro in campo però Rizzi commette un fallo ingenuo, regalando tre liberi a Zanardi che però fa solo 2/3. Gatti è invece una sentenza e mette i liberi della staffa. Crema s’impone 66-71.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gatti

Brixia Basket – Parking Graf Crema 66 71

Brixia: Zanardi 16, De Cristofaro 8, Bonomi 15, Turmel 15, Rainis 5, Scalvini ne, Pinardi S. ne, Pintossi 4, Bonomelli, Coccoli 3, Tempia ne, Pinardi M. All.Zanardi

Crema: Nori 12, Gatti 16, Caccialanza 5, Pappalardo 4, Rizzi 4, Zagni ne, Capoferri 19, Radaelli ne, Cerri, Parmesani, Guerrini ne, Dobrowolska 11. All.Stibiel