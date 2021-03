A2 F8 QF – Scarsi e Peresson trascinano Udine in semifinale, Umbertide fuori a testa alta

Al termine di una bellissima gara, Udine supera Umbertide ed è la prima semifinalista.

Udine: Peresson, Blasigh, Cvijanovic, Pontoni, Scarsi

Umbertide: Pompei, Stroscio, De Cassan, Kotnis, Baldi

Cronaca – E’ la tripla di Peresson a inaugurare la Coppa Italia 2021. Kotnis sblocca Umbertide, ma Scarsi e Peresson firmano il 7-1. Stroscio e De Cassan impattano, mentre la tripla di Kotnis vale il 7-10. Scarsi e Da Pozzo rimettono avanti le friulane, ma è un primo periodo equilibrato e il punteggio a fine primo quarto lo testimonia, con la Delser avanti 16-14. Secondo parziale che si apre tutto nel segno della formazione di Matassini: Sturma e Da Pozzo colpiscono da sotto, Peresson prima inventa un grande assist poi segna dall’arco e in un amen è 26-16. Lizzi e Peresson fanno più tredici (32-19), ma Umbertide reagisce con orgoglio tira fuori un break di 10-0 che riapre completamente la gara, sul 32-29 obbligando al timeout Matassini. Scarsi e Turel ridanno ossigeno a Udine, che va al riposo avanti 37-30. Il botta e risposta tra Turel e Kotnis riapre la contesa. E’ ancora la numero sei di Umbertide ad andare a canestro per il meno cinque, ma Udine ha la faccia giusta e trascinata da una straordinaria Scarsi e Da Pozzo scappa a più tredici, sul 47-34. Moriconi dall’arco sblocca La Bottega del Tartufo ma Blasigh e Milani fanno più quindici sul tabellone. Mini reazione Umbertide, con Stroscio e Baldi a ricucire fino al 54-46 dopo trenta minuti. Ultima frazione che si riapre con la bomba di Stroscio e il gran canestro di Moriconi, con Umbertide che porta il break di Umbertide sul 12-0 con il punteggio che segna 54-51. A sbloccare la Delser sale in cattedra Peresson con il 56-51, ma De Cassan piazza subito il meno tre. Botta e risposta tra Stroscio e Peresson, ma è un gran canestro di Cvijanovic a rimettere due possessi pieni di scarto sul tabellone. Udine corre, Turel fa più otto e Staccini è così obbligato a chiamare minuto di sospensione, sul 62-54. De Cassan al rientro in campo fa meno sei, Baldi la imita poco dopo con il 62-58 quando si entra negli ultimi due giri di orologio. Udine però morde e con il rimbalzo di Scarsi, Peresson converte la tripla del 65-58 che fa esplodere la panchina friulana. Umbertide non molla e con il 3+1 di Kotnis, è 65-62 a un minuto e venti dal termine. Partita che s’infiamma: Udine non va referto, Baldi si e a trentaquattro secondi dal termine, è 65-64. Al rientro in campo Cvijanovic è brava a conquistarsi un fallo, mandando a segno entrambi i liberi per il 67-64. Umbertide sotto di tre va per due punti rapidi, con Baldi che fa meno uno a otto secondi dal termine. Immediato il fallo sistematico su Scarsi: la lunga della Delser fa 0/2, ma sull’ultima azione Pompei non trova la via del canestro e fa così gioire la Delser per 67-66.

MVP BASKETINSIDE.COM: Peresson

Udine-Umbertide 67 66