A2 F8 QF – Una solida Faenza s’impone nettamente su Moncalieri e va in semifinale

E’ Faenza l’ultima semifinalista. Pur priva di coach Sguaizer, Brunelli e Schwienbacher, l’E-Work confeziona la partita perfetta imponendosi su Moncalieri per 66-52 trascinata da una mostruosa Ballardini da 18 punti. Sarà così sfida contro Udine nella giornata di domani in semifinale.

FAENZA: Porcu-Ballardini-Franceschelli-Morsiani-Vente

MONCALIERI: Reggiani-Giacomelli-Domizi-Katshitshi-Cordola

Cronaca – Il botta e risposta tra Vente e Cordola apre l’ultimo quarto di finale. L’ E-Work spinge subito sull’acceleratore e con Franceschelli e Porcu vola sul 9-2. Landi sblocca la Pms, ma la trama non cambia con Cappellotto e Ballardini a segno per il 17-7 che archivia la prima frazione. Anche il secondo periodo vede Faenza dettare i ritmi di gioco, con Ballardini e Morsiani a scrivere più diciassette sul tabellone sul 24-7. Katshitshi e Domizi smuovono il punteggio delle piemontesi, ma Morsiani e Vente rispondono colpo su colpo. Mini break Moncalieri con Katshitshi e Landi (30-21), ma l’E-Work è in controllo e con Morsiani e Franceschelli chiude il primo tempo sul 36-21. Dopo l’intervallo la formazione di Terzolo prova subito a reagire, con Cordola e Giacomelli a trovare la retina con continutà. Domizi e Katshishi fanno meno otto (46-38), ma nel momento di maggior difficoltà sono prima Morsiani e poi Porcu con una tripla di tabella a riallontanare l’E-Work che a dieci dal termine è avanti 53-38. Portano la firma di Katshitshi i primi punti dell’ultimo quarto di gioco, con un break di 4-0 che vale il meno undici sul 53-42. Franceschelli sblocca Faenza, ma Bevolo colpisce sul lato opposto. Meschi fa nuovamente più tredici, ma Giacomelli prima e Cordola poi provano a tenere in vita le compagne, con il 60-48 a tre minuti dal termine mentre coach Bassi deve fare a meno di Soglia per falli. Gli ultimi tentativi di riscossa li lancia Berrad con il meno dieci ma è ormai troppo tardi e Ballardini chiude i conti con la tripa del 63-50. Gli ultimi secondi servon solo a sancire il punteggio finale, che recita 66-52 per Faenza.

MVP BASKETINSIDE.COM: Ballardini

Faenza – Moncalieri 66 52 (17-7, 36-21, 53-38, 66-52)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 7 (2/6, 0/2), Schwienbacher NE, Morsiani* 15 (5/11, 1/2), Ballardini* 18 (1/4, 3/5), Caccoli NE, Soglia, Meschi 7 (1/1, 1/3), Cappellotto 2 (1/1, 0/1), Vente* 11 (5/10 da 2), Porcu* 6 (1/1, 1/7)

Allenatore: Sguaizer D.

Tiri da 2: 16/37 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 16/19 – Rimbalzi: 50 10+40 (Vente 12) – Assist: 11 (Porcu 4) – Palle Recuperate: 6 (Ballardini 2) – Palle Perse: 19 (Morsiani 4) – Cinque Falli: Soglia

AKRONOS MONCALIERI: Cordola* 8 (4/7, 0/2), Landi 5 (1/2, 0/2), Bevolo 4 (2/2 da 2), Reggiani* 4 (2/5, 0/1), Berrad 4 (2/12, 0/2), Domizi* 6 (3/10, 0/2), Penz 2 (0/5, 0/1), Landi NE, Katshitshi* 14 (6/13, 0/1), Ramasso NE, Jakpa, Giacomelli* 5 (1/5, 1/3)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 21/61 – Tiri da 3: 1/14 – Tiri Liberi: 7/13 – Rimbalzi: 43 17+26 (Katshitshi 11) – Assist: 11 (Berrad 3) – Palle Recuperate: 11 (Domizi 3) – Palle Perse: 7 (Penz 2) – Cinque Falli: Cordola

Arbitri: Canali S., Martinelli M.