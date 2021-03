A2 F8 SF – Uragano Peresson, Udine batte Faenza e va in finale

Una devastante Peresson da 26 punti trascina Udine in finale al termine di una bella partita che ha visto le ragazze di Matassini prevalere per 58-53 contro Faenza.

UDINE: Peresson-Cvijanovic-Pontoni-Sturma-Scarsi

FAENZA: Porcu-Ballardini-Franceschelli-Morsiani-Vente

Cronaca – Avvio shock per Faenza che va subito sotto 7-0 con Pontoni, Scarsi e Peresson. Udina padona del campo: si sblocca Cvijanovic prima e Da Pozzo poi con il punteggio che segna 11-0. Morsiani e Porcu sbloccano l’E-Work, che nel finale di quarto ricuce il passivo chiudendo sotto 13-10. Nel secondo quarto è però ancora Udine a partire bene e trascinata da Peresson e le sue triple, piazza un break di 10-1 che vale il 23-11 sul tabellone. La numero tre friulana continua a trovare triple su triple, firmando l’allungo sul 29-15. Vente e Ballardini limitano i danni, siglando il 29-20 all’intervallo. Dopo la pausa lunga la formazione di coach Bassi rientra decisamente bene, con Cappellotto e Franceschelli a suonare la carica con i punti del 29-26. Matassini chiama subito timeout e fa bene perchè Cvijanovic trova l’immediato più sei. Inerzia però tutta per Faenza che trova nella giovane Cappellotto la protagonista inattesa e autrice del gran canestro del 32-30. Si rivede Peresson e Udine riallunga, con Turel a bersaglio per il 40-30. Morsiani e Meschi tengono a contatto le formazione, con il punteggio che segna 42-37 dopo tre periodi. Ultima frazione che si apre con Cvijanovic e Peresson a rimettere la doppia cifra di scarto. Morsiani risponde per le rime ma una devastante Peresson trova il ventiduesimo punto personale, per il 50-39. Ballardini da tre punti rimette in scia le compagine, ma è Peresson show con un assist pazzesco che manda comodamente Da Pozzo a segno con il 52-42. Morsiani e Soglia trovano però due conclusioni vincenti, con la partita che resta così in equilibrio sul 52-47 a quattro minuti dalla fine. Vente ricuce ulteriormente in lunetta, ma Peresson è una sentenza e ricaccia indietro l’E-Work sul 54-49. Morsiani risponde con la stessa moneta, con un singolo possesso tra le due formazioni a 1’51” dal termine. La palla inizia a pesare e son così gli errori a dominare la scena. Faenza spreca diverse occasioni di aggancio e così il 2/2 di Sturma a 19” dalla fine sa tanto di titoli di coda, sul 56-51 a sedici secondi dalla fine. Vente fa meno tre a quattro secondi dal termine ma è ormai tardi e il 2/2 di Peresson vale la parola fine. Udine vince 58-53 e va in finale.

MVP BASKETINSIDE.COM: Peresson

Udine-Faenza 58 53

Udine: Peresson 26, Sturma 2, Scarsi 3, Pontoni 2, Cvijanovic 11, Buttazzoni ne, Blasigh, Braida ne, Turel 3, Lizzi 1, Da Pozzo 6, Milani 4. All.Matassini

Faenza: Franceschelli 4, Morsiani 20, Ballardini 5, Vente 10, Porcu 3, Soglia 5, Meschi 2, Cappellotto 4. All.Bassi