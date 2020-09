A2 – Faenza, altro successo in amichevole. Sconfitta Mantova

Ultimo allenamento condiviso per l’e-work Faenza al bubani contro Mantovagricoltura. Inizio forte per la squadra di coach Borghi che apre con un 8-2 iniziale e porta la partita sui propri ritmi. La prima parte é molto lombarda più Faenza inizia ad entrare in ritmo e con Franceschini (10 punti consecutivi) si riporta a contatto e chiude il primo quarto sotto di un punto sul 17-18.

Inizio di secondo quarto forte per l’ework con un parziale di 6-0 si porta in vantaggio. Il quarto più combattuto si chiude sul 9-14 per Mantova per un 26-32 complessivo.

Il secondo tempo é tutto bianconero. Importante è decisivo parziale di 20-0 per Faenza che porta la gara su i suoi piani con una difesa sugli scudi e una transizione mortifera. Il terzo quarto si chiude sul +18 ework con soli 5 punti concessi alle lombarde.

Ultimo quarto ancora in controllo e altro break decisivo di 9-0 chiude la gara e i conti sul punteggio di 69 a 45.

Si chiude il pre stagione al Bubani. Ultimo allenamento condiviso lunedì a Vigarano prima di partire per Moncalieri venerdì per il quarto di finale di coppa Italia di serie A2.

Faenza – Mantova 69-45 (17-18, 9-14, 29-5, 14-8)

Uff.Stampa Faenza Basket Project