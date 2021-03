A2 – Faenza scappa nel terzo periodo e vince a Livorno

JOLLY ACLI LIVORNO – EWORK FAENZA 29-52 (9-6, 9-18, 6-20, 5-8)

Faenza si presenta al Modigliani Forum priva di Schwienbacher, Brunelli e coach Sguaizer (oltre alla lungodegente Franceschini), pronta a sfidare una Jolly Livorno in grande forma. Partenza sprint delle livornesi, reduci dalla ottima prestazione in quel di Brescia e trascinate in avvio da una scatenata Sara Ceccarini. La numero 5 firma l’8-0 con cui le toscane aprono il match, mentre Faenza non riesce a sbloccarsi. È capitan Ballardini a segnare i primi due delle romagnole, seguita da un appoggio di Serena Soglia. Si segna pochissimo nel resto del parziale, che si chiude sul 9-6 per Livorno.

Ha un’altra faccia l’E-Work in avvio di secondo quarto, con un mini break di 4-0 firmato Soglia-Cappellotto che consente alle bianconere di firmare il primo vantaggio (9-10). Degiovanni risponde con una tripla che apre il contro parziale di 7-0 labronico (16-10), ma le giocate di Morsiani e Porcu firmano la prima vera spallata faentina, che consente alle ragazze di coach Bassi di andare negli spogliatoi avanti sul 18-24.

L’inerzia non cambia al rientro sul parquet, anzi Faenza prende definitivamente in mano il pallino del gioco, mettendo in campo una difesa quasi perfetta che, complici anche i tanti errori di Livorno, concede solamente 6 punti alle avversarie nell’arco dei 10’ di gioco. È 9-0 il parziale a metà del quarto, seguito da un canestro della solita Ceccarini, che però non basta a scuotere le compagne. Alcune giocate di Franceschelli, una tripla di Porcu e la penetrazione nel traffico finale di Cappellotto mettono la ciliegina sulla torta di un parziale davvero ottimo, che si chiude con l’E-Work avanti 24-44.

Sono Morsiani e Sassetti le due protagoniste dei minuti iniziali del quarto periodo al Modigliani Forum. Il ritmo del match però si abbassa notevolmente e con esso anche le percentuali dal campo delle due squadre. Si segna poco e con le giocate di Giangrasso e Soglia si definisce il punteggio finale: il piazzato della numero 14 bianconera vale il 29-52 con cui Faenza conquista i due punti. Riparte quindi con un successo il percorso dell’E-Work, che per un’altra volta in questa stagione si era dovuta fermare causa Covid.

Prossimo appuntamento venerdì sera, ore 20.30, per i quarti di finale di Coppa Italia contro Moncalieri a Brescia.

Tabellino Livorno: Evangelista, Ceccarini 12, Orsini, Peric 3, Giangrasso 4, Degiovanni 7, Cirillo N.E., Patanè, Simonetti, Sassetti 3, Stoyanova

Tabellino Faenza: Franceschelli 6, Morsiani 8, Ballardini 9, Vente 4, Porcu 9, Caccoli, Soglia 10, Meschi 2, Cappellotto 4

Uff.Stampa Faenza Basket