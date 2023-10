A2 – Favre fa la voce grossa, La Spezia vince a Roma

Basket Roma – Cestistica Spezzina 61 – 79 (13-20, 27-44, 42-68, 61-79)



BASKET ROMA: Leghissa 6 (3/4 da 2), Perone 4 (2/2 da 2), Lucantoni* 7 (2/12, 0/4), Cedolini* 4 (1/12, 0/1), Fantini* 16 (7/16 da 2), Belluzzo NE, Benini* 8 (1/3, 2/4), Preziosi 8 (2/5, 1/3), Aghilarre* 6 (2/5 da 2), Cenci 2 (1/3, 0/1), Lami NE, Manocchio

Allenatore: Bongiorno L.

Tiri da 2: 21/62 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 45 19+26 (Cedolini 8) – Assist: 13 (Lucantoni 4) – Palle Recuperate: 12 (Cenci 5) – Palle Perse: 18 (Benini 5) – Cinque Falli: Fantini, Aghilarre

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 5 (1/2, 1/1), Castelli NE, Cappellotto*, Templari* 15 (4/7, 1/3), Baldassarre 7 (1/6 da 2), Carraro 15 (4/6, 2/2), Favre* 19 (7/16 da 2), Candelori, Guzzoni* 9 (3/4, 1/2), Guerrieri 2 (1/2 da 2), Ratti NE, Capra 7 (1/2, 0/2)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 22/46 – Tiri da 3: 5/13 – Tiri Liberi: 20/32 – Rimbalzi: 45 12+33 (Favre 17) – Assist: 13 (Colognesi 3) – Palle Recuperate: 10 (Guzzoni 3) – Palle Perse: 23 (Cappellotto 4)

Arbitri: Morra G., Manco M.

Tre su tre per la Cestistica, che espugna anche il PalaRinaldi di Roma e supera il Basket Roma 61-79. Le bianconere partono a fionda e non si guardano più indietro, brave a tenere alti ritmo e qualità della propria partita. A fare la differenza sono soprattutto i due quarti centrali, in cui la compagine spezzina segna 24 punti ciascuno. Protagonista assoluta è Léa Favre, con una doppia-doppia da 19 punti e 17 rimbalzi. La giocatrice svizzera è la top-scorer della partita e una delle tre bianconere in doppia cifra: le altre due sono Elisa Templari e Anita Carraro, ex-aequo con 15 punti. Il primo parziale messo a segno dalla Cestistica è un 4-12 che vale il +10 (10-20), arrivato nel cuore del periodo iniziale. Il gioco da 3 punti di Preziosi porta le squadre sul 13-20 dopo dieci minuti. Il secondo break bianconero è più sostanzioso, ed è quello che dà la svolta alla gara: 0-15 per le ragazze di coach Corsolini, che blindano il proprio canestro con una difesa ferrea, concretizzano in attacco e toccano il +20 (15-35). La partita prosegue col punteggio ad elastico, con Roma che prova a ricucire ma la Cestistica respinge ogni tentativo capitolino di portarsi a ridosso. All’intervallo lungo è 27-44 per le ospiti. Nella ripresa le spezzine controllano il ritmo in tranquillità, amministrando l’ampio vantaggio senza permettere alle padrone di avvicinarsi oltre il -15. A fine terzo quarto arriva l’ultimo allungo, 2-9 bianconero, che indirizza definitivamente la partita verso le ospiti, le quali vanno all’ultimo riposo avanti 42-68. I dieci minuti finali sono di pura gestione per la compagine ligure, che resta imbattuta e supera il Basket Roma 61-79. La Cestistica così rimane in testa alla classifica del girone A in coabitazione con Castelnuovo Scrivia, unica altra squadra rimasta ancora a punteggio pieno. Nel prossimo turno le bianconere ospiteranno Costa Masnaga, con palla a due in programma domenica 29 ottobre alle ore 18.

