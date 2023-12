A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 11°turno

Scende in campo la Serie A2 al completo con otto partite in programma per la giornata di sabato e le restanti sei nel tardo pomeriggio di domenica.



GIRONE A

Apre l’undicesimo turno della serie cadetta la sfida tra Basket Roma e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 16). La compagine capitolina vuole proseguire la striscia positiva al PalaRinaldi cominciata due settimane fa con la vittoria su Moncalieri e accorciare la distanza sul nono posto battendo la diretta avversaria. Le lombarde, invece, hanno trovato il primo successo casalingo della loro stagione e distano solamente due punti dall’ottavo posto, per questo motivo trovare la terza in fila sarà un obiettivo da centrare assolutamente.



Al palazzetto ‘Uccio Camagna’ andrà in scena il match tra Autosped BCC Derthona Basket e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 20.30). Cinque vittorie di fila e la vetta della classifica condivisa, così il cammino delle piemontesi continua a riempiersi di successi da incornicare e per proseguire su questa strada servirà una prova convincente contro una rivale agguerrita. Le ospiti stanno vivendo un periodo difficile dimostrato dalle tre sconfitte consecutive – due delle quali in casa – e dallo scivolamento all’ottavo posto; la compagine della Brianza necessita di una spinta per risalire la china e tornare dove gli compete.



Dimensione Bagno Carugate contro Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30) chiuderà la lista degli anticipi per quanto riguarda il Girone A. Una vittoria contro il fanalino di coda potrebbe aiutare la squadra di coach Silvestri a fare un piccolo balzo in avanti sfruttando anche gli impegni complicati a cui si sottoporranno le rivali raggruppate in fondo alla classifica. Dal canto loro, le piemontesi hanno bisogno di ritrovare il sorriso e abbandonare l’ultimo posto, perciò la vittoria in trasferta darebbe loro la possibilità di fare lo stesso salto verso lidi più floridi.



Big match in programma per l’undicesima giornata con la Techfind San Salvatore Selargius impegnata contro la CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 16.30). La striscia di vittorie consecutive delle sarde si è fermata a sei dopo la sconfitta con Broni, ma le intenzioni delle padrone di casa sarà quella di fare lo scalpo ad uno dei top team del girone per ristabilire prontamente le gerarchie. La compagine lombarda è tornata al successo ed il primo posto dista sempre e solo una partita, per cui vincere in trasferta diventerà un obbligo se lo scopo ultimo sarà quello di mantenersi attaccata al gruppo di testa.



Gara importante quella che coinvolgerà Cestistica Spezzina e Torino Teen Basket (domenica, ore 18). Le liguri sanno di poter puntare in alto grazie alla forza del proprio gruppo e devono sfruttare sfide contro avversarie messe meno bene in classifica per accumulare punti importanti da mettere nel sacco. La squadra torinese sta affrontando un calendario davvero complicato e cerca il ritorno alla vittoria con tutte le sue forze; tuttavia, sarebbe proprio il successo contro le spezzine a rilanciare le piemontesi verso posizioni più consone.



Quasi un testa-coda quello che metterà di fronte la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e la Stella Azzurra Roma (domenica, ore 18). Quella allenata da coach Garcia Fernandez è una macchina vincente che sta fruttando il primo posto in seguito alle nove vittorie consecutive ottenute fin qui; nonostante una guardia tenuta costantemente alta, le toscane hanno la chance di firma la decima contro una compagine in difficoltà. La squadra capitolina manca al successo da oltre un mese e l’ipotetica impresa sul campo della capolista toglierebbe non poche castagne dal loro fuoco; alle romane servirà tutta l’attenzione possibile per provare ad uscire indenne da questa trasferta.



A chiudere l’undicesima giornata sarà l’atteso scontro tra Logiman Broni e USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Tre vittorie di fila e il quarto posto mostrano tutto l’entusiasmo in cui sta vivendo la compagine lombarda, la quale dovrà sfruttare questa sfida per tenere il passo di un gruppo di testa davvero agguerrito. Quattro successi consecutivi e il quinto posto in classifica fanno arrivare le toscane con la massima attenzione a questo big match; i due punti significherebbero scavalcare le rivali e allontanare le inseguitrici.



GIRONE B

Saranno la Pallacanestro Vigarano e la Basket Girls Ancona (sabato, ore 18.30) a dare il via all’undicesimo turno del loro girone. La ricerca del primo successo interno prosegue e le ferraresi non vogliono darsi per vinte; inoltre diventerà fondamentale trovare la vittoria proprio per evitare di vedersi scappare le rivali meglio piazzate. Sull’altro versante, anche le marchigiane cercano il loro primo successo, però in territorio ostile dove ancora non sono riuscite a conquistare due punti; la posizione in classifica le rende favorite, ma il tabù trasferta è un ostacolo da superare obbligatoriamente.



Derby tutto veneto quello tra Martina Treviso e Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 19). Le padrone di casa non vincono in casa da quasi due mesi e hanno la possibilità di tornare a far sorridere il proprio pubblico affrontando il fanalino di coda. La squadra padovana proverà a non farsi sfuggire l’occasione di portarsi a casa uno scontro tra compagini della stessa regione, oltre ai primi due punti della loro stagione.



Scontro diretto con vista sul gruppo di testa quello che coinvolgerà Posaclima Ponzano e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 20). Le tre sconfitte subite nelle ultime quattro gare hanno fatto perdere terreno alle venete, le quali si ritroveranno ad affrontare una rivale pronta a mettere la freccia per effettuare il sorpasso. Le triestine puntano ad ottenere la sesta vittoria di fila per avvicinarsi prepotentemente alle prime della classe, ma di fronte avranno un’avversaria ostica da superare in territorio ostile.



Solmec Rhodigium Basket e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 20.30) si affronteranno con obiettivi diversi da raggiungere. La squadra allenata da coach Pegoraro deve rialzare il capo dopo le quattro sconfitte di fila e per riuscirci servirà fare l’impresa contro la capolista. Dall’altro lato, le abruzzesi sembrano inarrestabili e vanno alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva per mantenere saldo il primo posto sperando nella battuta d’arresto di qualche inseguitrice.



A chiudere la giornata di sabato sarà l’interessante sfida tra W.APU Delser Crich Udine e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Persa la testa della classifica a causa del k.o. contro Alpo, le ragazze di coach Riga scenderanno sul parquet del ‘Primo Carnera’ con il dente avvelenato e pronte a riscattarsi nonostante l’avversaria non sia delle più facili. La compagine altoatesina ha ripreso la marcia e conta di effettuare il sorpasso in classifica provando ad espugnare un campo davvero complicato; tuttavia, sarà necessaria la miglior prova stagionale per riuscire nell’obiettivo.



Il primo posticipo domenicale vedrà di fronte PF Umbertide e Ecodem Alpo (domenica, ore 18). La sconfitta nel recupero della quinta giornata non dovrà scoraggiare la compagine umbra che potrà tornare a conquistare due punti difendendo le mura del proprio palazzetto. Le ospiti, fresche di un successo importante contro Udine, volano sulle ali dell’entusiasmo e potranno approfittare di alcuni scontri diretti per scavalcare le proprie rivali in classifica.



Velcofin Interlocks Vicenza contro Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18) chiude l’undicesimo turno per il Girone B. La vittoria nel recupero ha dato alle vicentine la possibilità di riaprire il proprio campionato, abbandonando gli ultimi posti e pretendendo di avere voce in capitolo per la lotta a posizioni più alte nonostante l’ottava posizione disti quattro partite. Le marchigiane sono costantemente tra le migliori del campionato e vorrebbero riprovare l’aggancio al primo posto, per questo motivo uscire da questa trasferta con un successo le aiuterebbe a mantenere la scia facendo però attenzione alle inseguitrici.

