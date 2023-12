A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 12°turno

In seguito ai due anticipi del giovedì sera che hanno aperto il dodicesimo turno della serie cadetta, il weekend si infiammerà con le tre sfide in programma per venerdì e con le restanti nove di sabato a completare il quadro.

GIRONE A

Il sipario si aprirà con Stella Azzurra Roma contro Techfind San Salvatore Selargius (venerdì, ore 16). Sei sconfitte di fila e tre partite in cui la squadra capitolina non è riuscita a raggiungere i 50 punti segnati; il nutrito gruppo della zona calda ha bisogno di una sfoltita e le padrone di casa vogliono abbandonarlo al più presto, magari cominciando già dall’impegno casalingo di venerdì. Le ospiti sono in splendida forma e nonostante la sconfitta di due settimane fa rimangono poco distanti dal podio del girone; il successo di domenica scorsa è stato fondamentale per dimostrare ancora una volta quanto le sarde facciano sul serio.

Prosegue il programma con il match tra Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e Basket Roma (venerdì, ore 18). Le toscane non temono rivali, così dopo aver infilato il decimo successo in fila, attendono la possibilità di scrivere undici alla voce vittorie di fronte al proprio pubblico e contro una squadra in piena lotta per non finire all’ultimo posto. Le ospiti andranno al PalaGalli con la volontà di fare l’impresa e scacciare i brutti pensieri dovuti ad una situazione di classifica non particolarmente entusiasmante; tuttavia, serviranno i nervi saldi e una dose di energia extra per prendere lo scalpo di un’avversaria letale.

USE Rosa Scotti Empoli contro Autosped BCC Derthona Basket (venerdì, ore 19) chiuderà la striscia di tre anticipi in programma per quanto riguarda il Girone A. Cinque su cinque tra le mura amiche, sesto posto in classifica con la possibilità di scalare ulteriormente le gerarchie, ma un impegno pre-natalizio dal coefficiente di difficoltà elevato per la compagine toscana. Le piemontesi sono il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A2, questo sta permettendo loro di essere in testa al loro girone – in co-abitazione con San Giovanni Valdarno – e di proseguire spedite verso il loro obiettivo stagionale, però non dovranno abbassare la guardia in una trasferta complicata come quella di Empoli.

A dare il via al sabato pomeriggio saranno Tecnoengineering Moncalieri e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 17). Le padrone di casa non trovano la vittoria due mesi e la pressione per quell’ultimo posto in classifica che sentono di non meritare si fa sempre più intensa, perciò servirà l’aiuto di tutto il PalaEinaudi per conquistare il secondo successo stagionale. La compagine lombarda invece è reduce da tre trionfi di fila, i quali sono stati utili per bussare alla porta delle rivali meglio piazzate; la possibilità di centrare anche il quarto consecutivo potrebbe svoltare completamente il campionato della squadra di coach Purrone.

Due punti in palio fondamentali nell’incontro che coinvolgerà Basket Foxes Giussano e Cestistica Spezzina (sabato, ore 18). Le quattro sconfitte in altrettante partite hanno reso nefasti gli ultimi trenta giorni della compagine brianzola, la quale cercherà disperatamente il riscatto contro una diretta rivale, così da ritornare ad essere la macchina vincente vista nei primi due mesi di campionato. Le ultime due trasferte si sono rivelate una gioia per la squadra ligure che però sta vedendo a rischio il suo settimo posto e dovrà difenderlo proprio dall’assalto di una concorrente; una vittoria risolverebbe parzialmente il problema inseguitrici e confermerebbe il trend esterno delle spezzine.

L’ultima partita del dodicesimo turno per quanto riguarda il Girone A vedrà Torino Teen Basket contro Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 18). La squadra di coach Corrado ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta su La Spezia, ma non potrà permettersi di abbassare la guardia nell’impegno casalingo contro un’avversaria che potrebbe scavalcarla in classifica. Le ospiti hanno tutto il desiderio di centrare la prima striscia di successi consecutivi che permetterebbe loro di abbandonare le posizioni più calde e rientrare potenzialmente in corsa per qualcosa di più ambizioso.

GIRONE B

La giornata di sabato inizierà con la sfida tra PF Umbertide e W.APU Delser Crich Udine (sabato, ore 18). La compagine umbra ha superato al fotofinish Alpo nell’ultima giornata e proverà con tutte le sue forze a prendersi lo scalpo anche della big di turno, avvicinandosi con insistenza all’ottavo posto. La vittoria contro Bolzano ha permesso alle friulane di eliminare un’altra concorrente dalla corsa al primo posto, ma per provare a riprendersi la cima della classifica, il miglior attacco e la miglior difesa del Girone B dovranno superare l’ennesimo ostacolo sul suo cammino.

Incontro ad alta quota che vedrà coinvolte Halley Thunder Matelica e Martina Treviso (sabato, ore 18.30). La squadra marchigiana non vuole saperne di mollare la presa, poiché la vetta dista solamente una partita; tuttavia, l’avversaria è una diretta concorrente ai piani alti del girone e darà non poco filo da torcere vista l’importanza dei punti in palio. Le ragazze di coach Matassini sono rientrate in striscia positiva e possono avvicinarsi al podio con questa vittoria, ma sarà necessario ottenerla sul parquet inespugnato della terza in classifica.

Il big match del dodicesimo turno mette a confronto Alperia Basket Club Bolzano e Posaclima Ponzano (sabato, ore 18.30). La sconfitta contro Udine non deve scoraggiare le altoatesina, le quali potranno riscattarsi fin da subito difendendo le mura del PalaMazzali nello scontro diretto di sabato sera; la vittoria servirà come chiave per distanziare una rivale ed evitare di rovinare i frutti ottenuti in questi mesi. La compagine veneta è riuscita ad uscire dall’impasse vincendo contro una Trieste in piena forma, ma il calendario complicato sta mettendo a dura prova le ragazze di coach Gambarotto; il successo esterno potrebbe aprire una striscia importante in vista di impegni meno proibitivi in futuro.

Pallacanestro Vigarano contro Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 18.30) sarà la sfida tra rivali che condividono lo stesso record. Le padrone di casa hanno travolto Ancona nell’ultimo turno e vogliono entrare in una spirale positiva di risultati che le aiuterebbe ad abbandonare, almeno parzialmente, i bassi fondi della classifica. Le vicentine hanno il medesimo obiettivo delle avversarie, ovvero conquistare i due punti per evitare di vedere la salvezza allontanarsi settimana dopo settimana.

Il programma proseguirà con la gara tra ARAN Cucine Panthers Roseto e Basket Girls Ancona (sabato, ore 20.30). Otto vittorie di fila, primo posto in solitaria e una solidità tale da rendere le abbruzzesi non solo la squadra più in forma della serie cadetta, ma anche una delle più efficaci; la vittoria numero nove sarà comunque cruciale per mantenere la vetta almeno fino alla fine dell’anno solare ed evitare di sentire il fiato sul collo delle due principali inseguitrici. Le marchigiane hanno subito tre sconfitte consecutive e sono consapevoli di dover affrontare una delle trasferte più difficili della loro stagione; tuttavia, la possibilità di poter fare lo sgambetto alla capolista servirà come incentivo alle ospiti per ritrovare il sorriso.

A chiudere il weekend della Serie A2 sarà la sfida tra Wave Thermal Abano Terme e Futurosa #Forna Basket Trieste (sabato, ore 20.30). Lo zero alla voce vittorie sembra una punizione troppo severa per un gruppo come quello di coach Franceschi, il quale però fatica a trovare un flusso offensivo e dovrà dunque armarsi di tutta la buona volontà per impensierire le ospiti. La compagine giuliana ha visto interrompersi da Ponzano la striscia di cinque successi consecutivi, per questo motivo la trasferta contro il fanalino di coda rappresenterà una buona chance di rimettersi sui binari giusti e rimanere incollata al nutrito che va dal quarto all’ottavo posto.

AREA COMUNICAZIONE LBF