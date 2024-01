A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 13°turno

Il primo weekend dell’anno nuovo comincia con il botto per la Serie A2, con un programma fitto di partite nelle giornate di sabato e di domenica.



GIRONE A

Il tredicesimo turno si aprirà con lo scontro tra Dimensione Bagno Carugate e Stella Azzurra Roma (sabato, ore 16). Nel gruppo di squadre che occupano la zona calda della classifica, le lombarde hanno l’attacco più prolifico ma anche la difesa più battuta; tuttavia la possibilità di affrontare tra le mura amiche una diretta concorrente potrebbe dare loro una marcia in più per scalare le gerarchie. Le ospiti vogliono evitare l’ottava sconfitta di fila provando così ad avvicinarsi passo dopo passo al decimo posto, ma servirà affrontare questa sfida a testa alta per ritrovare il sorriso che manca da due mesi esatti.



Basket Roma contro USE Rosa Scotti Empoli accenderà il primo tramonto nel weekend di Serie A2 (sabato, ore 18). L’obiettivo della compagine capitolina è quello di abbandonare velocemente la penultima posizione utilizzando l’energia del PalaRinaldi come dinamo per ritornare al successo dopo tre sconfitte consecutive. Le toscane hanno l’occasione di staccarsi dalle inseguitrici dopo aver ceduto il passo ad avversarie più attrezzate nelle ultime due settimane; una trasferta insidiosa in cui sarà necessaria la massima concentrazione per conquistare due punti.



Match di cartello quello che vedrà coinvolte Techfind San Salvatore Selargius e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 18). Il campionato delle sarde prosegue spedito e la possibilità di salire in classifica rimane allettante; la squadra allenata da coach Righi è imbattuta da ottobre in gare casalinghe e ha perso solo una partita delle ultime nove. Le ragazze brianzole sembrano essersi lasciate alle spalle il periodo negativo, ma avranno bisogno di una risposta concreta nella trasferta cagliaritana; una vittoria accorcerebbe ulteriormente il gap con le altre rivali, una sconfitta invece rischierebbe di farle scivolare più in basso.



La nona sfiderà la decima nella gara tra San Giorgio MantovAgricoltura e Torino Teen Basket (sabato, ore 18). Striscia aperta di quattro successi in fila per le lombarde, a caccia dell’ennesimo scalpo stagionale per inserirsi prepotentemente nella corsa verso i piani alti del Girone A. La compagine piemontese è reduce da due vittorie fondamentali per risalire la china e un terzo trionfo metterebbe il fiato sul collo proprio all’avversaria di questo weekend.



A chiudere il giorno dell’epifania ci penserà il big match tra Autosped BCC Derthona Basket e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 18). La squadra di coach Cutugno si presenterà all’Uccio Camagna in qualità di miglior attacco e miglior difesa del campionato; tuttavia dovrà tenere gli occhi bene aperti contro un’avversaria con ambizioni importanti e pronta ad accorciare le distanze con le due capoliste. Le ragazze di coach Andreoli bramano il successo sul parquet ancora inespugnato delle piemontesi, una dichiarazione di intenti importante nella corsa verso il primo posto; la vittoria in trasferta però manca da quasi due mesi e per le lombarde sarà importante ritrovare anche questo tipo di confidenza.



Il primo posticipo del Girone A vedrà in scena Logiman Broni contro Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). Lo stop arrivato nell’ultima gara dell’anno non avrà sicuramente scalfito l’ottimo momento delle pavesi, le quali potranno sfruttare lo scontro diretto tra Derthona e Costa Masnaga per avvicinarsi alla vetta o salire sul podio. Le ospiti sono ancora senza successi esterni e proveranno – con il coltello in mezzo ai denti – ad iniziare il 2024 nel migliore dei modi; la trasferta sarà proibitiva, ma l’impresa al PalaVerde potrebbe aiutarle ad abbandonare l’ultimo posto.



A chiudere il programma ci penseranno Cestistica Spezzina e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18). Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno minato il cammino delle liguri che ora vogliono evitare di finire nella parte più scomoda della classifica; l’obiettivo di domenica sarà difendere con le unghie e con i denti il PalaMariotti dall’assalto della capolista. Undici vittorie consecutive, una striscia che la compagine allenata da coach Garcia Fernandez vorrà far proseguire anche nel nuovo anno; nonostante la trasferta tutt’altro che semplice in quel di La Spezia, le toscane cercheranno di spuntarla per mantenere ben saldo il primo posto in classifica.



GIRONE B

Ad aprire le danze per il Girone B ci penseranno Solmec Rhodigium Basket e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 18). Per uscire da una striscia di sei sconfitte consecutive servirà concentrazione e un pubblico unito, la compagine veneta punterà questi due fattori per arginare un’avversaria con ambizioni da big. Le altoatesine sono consce di avere il podio a portata di mano, ma anche delle tante inseguitrici pronte a scalzarle, per questo motivo sarà fondamentale conquistare due punti sul parquet di Rovigo.



Futurosa Trieste iVision contro PF Umbertide farà da cornice al tredicesimo turno di campionato (sabato, ore 18). Sei vittorie nelle ultime sette partite, questo il bottino della squadra giuliana capace di raggiungere il nutrito gruppo di inseguitrici; a Trieste si sogna in grande e l’Allianz Dome continuerà ad essere la fortezza su cui fare affidamento. Le ospiti hanno necessità di vincere se vogliono accorciare il gap con l’ottavo posto – occupato proprio dalle loro avversarie – lontano tre lunghezze, perciò questa potrebbe essere la chance migliore per le perugine di rimettersi in corsa e non finire sempre più risucchiate dal vortice della zona calda.



Il big match del girone lo giocheranno Martina Treviso e Ecodem Alpo nel derby veneto (sabato, ore 18). Tre successi di fila, l’ultimo fondamentale in quel di Matelica che ha portato la squadra di coach Matassini a ridosso del podio; tuttavia al ‘Mauro Pascale’ arriverà una diretta concorrente dando vita ad un appassionante derby del Veneto. Il gruppo allenato da coach Soave non vince in trasferta da oltre due mesi, ma rimane ad una sola vittoria dal terzo posto; la sfida di sabato rappresenterà un’occasione per scalzare una rivale dalla corsa ai piani alti.



Un duello testa-coda quello che coinvolgerà la W.APU Delser Crich Udine e la Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 18). Il nuovo anno delle friulane inizierà ospitando al ‘Primo Carnera’ il fanalino di coda del Girone B, una partita che servirà alle ragazze di coach Riga per riprendere il cammino verso la vetta sfumata poco meno di un mese fa. La squadra veneta è ancora a secco di vittorie e cercherà i migliori auspici dal 2024 per interrompere la lunga striscia negativa; l’impresa sul parquet di Udine avrebbe dell’incredibile, ma le sfide ‘Davide contro Golia’ riservano sempre sorprese.



Al PalaCicogna andrà in scena la gara tra Posaclima Ponzano e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 18). Mantenere l’imbattibilità casalinga sarà uno dei buoni propositi nella lista della squadra veneta, la quale ha bisogno di invertire la tendenza in trasferta per ambire a qualcosa di meglio del settimo posto; tuttavia, l’impegno del weekend non dovrà essere preso sottogamba nonostante la posizione in classifica dell’avversaria. La compagine ferrarese sogna il colpaccio sul parquet ancora inespugnato delle rivali, per raggiungere l’obiettivo servirà più accortezza in difesa e una controffensiva utile a mettere spalle al muro le padrone di casa; una vittoria potrebbe potenzialmente portare le ospiti ad una sola partita dal decimo posto.



La giornata di sabato si chiuderà con il derby marchigiano tra Basket Girls Ancona e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 18.30). Oltre un mese senza vittorie – l’ultima arrivata proprio tra le mura amiche – e un nono posto che le avvicina più alla zona calda rispetto alla zona play-off; l’inversione di tendenza aiuterebbe le anconetane a risalire la china. La sconfitta interna contro Treviso ha allontanato la squadra di coach Sorgentone dalla vetta; le inseguitrici con il fiato sul collo non permettono più alle ospiti di fare passi falsi, per questo motivo servirà un successo convincente al Palascherma.



Il posticipo tra Velcofin Interlock Vicenza e ARAN Cucine Panthers Roseto chiuderà la tredicesima giornata di campionato (domenica, ore 18). Le padrone di casa hanno abbandonato le ultime due posizioni e hanno intenzione di iniziare il 2024 con lo spirito giusto, puntando a posizioni meno pericolose della classifica e volendo fare fin da subito lo sgambetto alla capolista. Le abbruzzesi cercano la decima vittoria consecutiva, imbattute da oltre due mesi e ancora senza sconfitte su campi ostili; la trasferta di domenica servirà per consolidare il primato evitando così di condividere con Udine la cima del Girone B.

AREA COMUNICAZIONE LBF