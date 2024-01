A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 14°turno

I due gironi di Serie A2 riempiranno questo weekend con un programma fitto diviso in sette partite al sabato e sei la domenica per chiudere il quattordicesimo turno. La sfida tra Wave Thermal Abano Terme e Basket Girls Ancona è stata rinviata a giovedì 7 marzo 2024.



GIRONE A

L’Altero Felici sarà il teatro della sfida tra Stella Azzurra Roma e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 16). Dopo la larga sconfitta sul parquet di Carugate, la compagine capitolina sarà chiamata al riscatto contro una delle formazioni meglio attrezzate della serie cadetta, provando così ad uscire da una lunga serie di partite senza vittorie. Le ospiti scenderanno in campo con il coltello tra i denti vista la sconfitta subita nel big match contro Derthona; tuttavia la possibilità di tornare sul podio già al termine di questo weekend è alta con gli impegni complicati a cui dovranno sottoporsi le rivali.



Gara ad alta quota quella che vedrà coinvolte Autosped BCC Derthona e Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). Il successo interno contro Costa Masnaga sta confermando il testa a testa in classifica tra la compagine piemontese e San Giovanni Valdarno, ma sabato arriverà un altro impegno ostico e per questo motivo servirà il talismano dell’Uccio Camagna per proseguire su questi binari. Il cammino delle sarde non sembra volersi interrompere, così la prova del nove si paleserà sottoforma della capolista per confermare o smentire quanto di buono fatto fin ora; una vittoria lancerebbe la squadra isolana verso piani ancora più alti ed interromperebbe l’imbattibilità interna di Derthona.



Il sabato sera si chiuderà con il derby lombardo tra Basket Foxes Giussano e Dimensione Bagno Carugate (sabato, ore 20.30). Una sola vittoria nelle ultime sei giornate sono un bottino che non rispecchiano il valore della formazione brianzola, la quale necessita di risalire la china per evitare di finire fuori dalle migliori otto del girone. L’ampio successo ottenuto lo scorso weekend ha dato fiducia alle ospiti, le quali però non si sentono al sicuro visto il fiato sul collo che porta la zona calda della classifica; la vittoria nel duello regionale porterebbe in dote non poca soddisfazione alle ragazze di coach Silvestri.



Ad aprire la domenica ci penseranno Torino Teen Basket e Basket Roma (domenica, ore 16). La squadra piemontese si sta guardando le spalle con la sensazione di poter essere risucchiata dalle inseguitrici, tuttavia la sfida sul proprio parquet contro una delle dirette rivali dovrà valere due punti in classifica, così da potersi avvicinare a piccoli passi verso l’ottavo posto. La compagine capitolina dovrà sbancare il parquet torinese per interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila, ma soprattutto per iniziare una strada che la porti ad abbandonare le posizioni più pericolose del girone.



In palio ci saranno molto più dei soliti due punti nel duello tra Cestistica Spezzina e San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). La squadra ligure ha perso la bussola in seguito a tre sconfitte consecutive, perciò ha bisogno di ritornare alla vittoria per scalare le gerarchie e ritrovare lo stato di forma con cui aveva cominciato la stagione. Percorso inverso per le mantovane reduci da cinque vittorie di fila, in piena corsa verso lidi ancor più floridi e pronte ad aggiudicarsi l’ennesimo scontro diretto pur di lasciarsi alle spalle tutte le rivali in gara.



USE Rosa Scotti Empoli contro Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18) farà proseguire il programma della quattordicesima giornata. Il podio per le toscane non è così lontano, così come la possibilità di rientrare in un circolo ristretto di squadre con ambizioni di promozione; la sfida contro il fanalino di coda però dovrà essere presa con la massima concentrazione per evitare spiacevoli sorprese. Le ospiti non centrano la vittoria da quasi tre mesi, un lasso di tempo troppo ampio anche per una formazione che vuole lottare per la salvezza; tuttavia le piemontesi proveranno ad uscire da questo impasse con una prova di estremo carattere anche in trasferta.



A chiudere il quadro ci sarà il big match tra Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno e Logiman Broni (domenica, ore 18). Il cammino inarrestabile delle padrone di casa sembra proseguire indisturbato, ma il secondo impegno del 2024 presenterà di fronte l’unico ostacolo che ha piegato il gruppo allenato da coach Garcia Fernandez; la rivincita contro le lombarde sarà certamente uno dei primi obiettivi di questo nuovo anno per la capolista. La squadra di coach Magagnoli è stata l’unica a sporcare la stagione della compagine toscana, per questo motivo bissare quanto di buono fatto nel girone di andata sarà alla base di questa sfida; nonostante la trasferta impegnativa, le pavesi vorranno cominciare il nuovo anno aprendo una lunga striscia positiva.



GIRONE B

La prima sfida vedrà Pallacanestro Vigarano contro Futurosa Trieste iVision (sabato, ore 18.30). La formazione ferrarese vorrà invertire la propria rotta avvicinandosi quanto più possibile al nono posto, ma dovrà superare un ostacolo tra i più in forma del girone. La compagine giuliana ha perso una sola partita in due mesi, il lavoro però non è finito e il successo nel weekend potrebbe lanciarle verso il podio sfruttando gli impegni proibitivi delle altre rivali.



Alperia Basket Club Bolzano contro ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 18.30) sarà una delle due partite più attese del quattordicesimo turno. Il momento un po’ altalenante delle altoatesine ha reso il cammino più intricato del previsto, per questo motivo la gara contro la capolista diventerà uno spartiacque importante per capire le intenzioni della squadra allenata da coach Sacchi. Le abbruzzesi, invece, hanno ottenuto la decima vittoria consecutiva – seppur a tavolino – e cercheranno di rendere memorabile questo 2024 tanto quanto lo è stato l’ultimo quadrimestre del 2023.



Occhi puntati sul secondo big match di giornata, quello tra Halley Thunder Matelica e Ecodem Alpo (sabato, ore 19). Le due sconfitte consecutive non rispecchiano quanto di buono fatto dalle marchigiane nei primi mesi di campionato; nello scontro diretto di sabato sera non ci saranno solo i due punti in palio, ma anche il terzo posto in classifica. Un piccolo passo falso, ma anche quattro vittorie nelle ultime cinque gare per la formazione veneta; la trasferta in programma non sarà tra le più facili della stagione, tuttavia le ragazze di coach Soave hanno progetti ambiziosi e punteranno a conquistare un altro scalpo importante.



Nell’ultimo anticipo di serata, il Posaclima Ponzano affronterà la Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 20) nel derby veneto. Le padrone di casa hanno conquistato sei vittorie casalinghe in sei gare disputate, un’imbattibilità condivisa solo con Udine e che vorrà rimanere intatta anche nel nuovo anno, ma servirà un successo anche nel duello regionale. Le ospiti hanno guadagnato due punti fondamentali la scorsa settimana, perciò punteranno a bissare quanto di buono è stato fatto anche nella trasferta di sabato sera per staccarsi ulteriormente dalla zona bollente della classifica.



Il primo posticipo vedrà coinvolte Velcofin Interlocks Vicenza e W.APU Delser Crich Udine (domenica, ore 18). La sconfitta a tavolino nel primo weekend dell’anno non deve abbattere la compagine veneta; l’impegno proibitivo di domenica potrà servire da sprono per mostrarsi motivata e volenterosa di sgambettare la seconda della classe. La squadra friulana tenterà di tenere il passo della capolista Roseto sperando in suo un passo falso, allo stesso tempo dovrà rimanere concentrata ed uscire dalla trasferta veneta con il miglior risultato possibile.



A chiudere il programma della quattordicesima giornata ci penseranno PF Umbertide e Martina Treviso (domenica, ore 18). Il gruppo di coach Staccini cercherà di risalire la china rendendo il proprio palazzetto una tana invalicabile, così da diminuire lo svantaggio rispetto all’ottavo posto. Dal canto suo, la squadra trevigiana avrà la chance di fare un ulteriore balzo in classifica conquistando la vittoria e sfruttando gli scontri diretti in cui sono coinvolte le sue rivali.

