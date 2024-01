A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 15°turno

Classico weekend ricco di gare per la Serie A2 con dieci partite nella giornata di sabato e quattro posticipi alle ore 18 in programma per domenica.

GIRONE A

Il pomeriggio si aprirà con la gara tra San Giorgio MantovAgricoltura e Stella Azzurra Roma (sabato, ore 16). Il momento magico delle lombarde ha portato un bottino di sei vittorie consecutive, una risalita tale da farle salire fino al settimo posto in classifica con vista sui gradini più alti complici gli scontri diretti delle rivali. Percorso completamente inverso per la compagine capitolina ancora alla ricerca dell’uscita di sicurezza da un periodo poco positivo e con il desiderio di provare a riconquistare i due punti dopo mesi di digiuno.

Duello da tenere d’occhio quello tra Techfind San Salvatore Selargius e Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 19). Seconda sfida consecutiva con una capolista del Girone A, un banco di prova importante per la compagine sarda che fin qui ha dimostrato di poter stare al fianco delle big del campionato, ma dovrà provare a difendere con successo le mura amiche per non scendere nelle gerarchie. Cammino inarrestabile quello delle toscane che sembrano non conoscere la parola sconfitta e nonostante gli sforzi dello scorso weekend per conquistare la vittoria, le ospiti hanno in mente un solo obiettivo per non cedere il passo alla diretta concorrente.

Dimensione Bagno Carugate e Cestistica Spezzina (sabato, ore 20.30) cercheranno di accaparrarsi l’intera posta in palio in questo scontro. Le lombarde non navigano in acque felici, ma potranno sfruttare la spinta del proprio pubblico per allontanarsi dalle zone bollenti della classifica e avvicinarsi al gruppo in lizza per l’ottavo posto. La compagine ligure ha necessità di ritrovarsi dopo le quattro sconfitte consecutive, le quali però non l’hanno allontanata di molto dalle migliori otto, ma ha permesso a Torino di ricucire il gap che si era creato.

A chiudere la serata ci penserà il derby tra Tecnoengineering Moncalieri e Torino Teen Basket (sabato, ore 20.30). La sfida tutta piemontese in programma tra le mura di casa potrebbe essere la svolta per le ragazze di coach Terzolo, alla ricerca di una vittoria che consentirebbe loro di rilanciarsi e rimettere in discussione la zona calda della classifica. Le ospiti avranno invece da sfruttare l’impegno contro il fanalino di coda per provare a tenere il passo delle squadre che stanno davanti in modo da non perdere la scia.

Il primo dei tre posticipi vedrà coinvolte la CLV-Limonta Costa Masnaga e la USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Ancora imbattute di fronte al loro pubblico, le lombarde vogliono uscire da una fase altalenante che le ha allontanate dalla coppia in cima alla classifica; una vittoria non scontata darebbe una spinta ulteriore alle biancorosse. La compagine toscana scenderà in campo con il coltello tra i denti per difendere il proprio filotto di successi e scavalcare nelle gerarchie Costa Masnaga; tuttavia servirà una prestazione impeccabile davanti ad una platea che non ha mai visto le sue ragazze venire sconfitte.

Big match quello in cui si daranno battaglia Logiman Broni e Autosped BCC Derthona Basket (domenica, ore 18). Un calendario difficile per le pavesi costrette ad affrontare in rapida successione le due capoliste; la sconfitta della scorsa settimana dopo una grande prova avrà dato al gruppo di coach Magagnoli un motivo per regalare al proprio pubblico una vittoria e due punti cruciali nel prosieguo della stagione. Il testa a testa con San Giovanni Valdarno mette sempre un po’ di pressione alle piemontesi, le quali però hanno tutti gli attributi per vincere e staccare ulteriormente le potenziali inseguitrici; l’ipotetico successo in trasferta sul parquet ostico delle lombarde potrebbe dare i suoi frutti in futuro.

Chiude il programma della quindicesima giornata la sfida tra Basket Roma e Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18). L’ultimo trionfo al PalaRinaldi risale a più di un mese e mezzo fa e coincide anche con gli ultimi due punti conquistati dalle capitoline, per questo motivo vincere non darebbe solo speranze ai propri tifosi ma anche motivo per rilanciarsi alle ragazze di coach Bongiorno. La compagine brianzola ha ritrovato l’ottavo posto la scorsa settimana e ha intenzione di scalare velocemente le gerarchie per unirsi al nutrito gruppo che lotta per il podio, ma per prima cosa servirà strappare la vittoria in una trasferta dall’esito tutt’altro che scontato.

GIRONE B

Apriranno il sipario sul quindicesimo turno la W.APU Delser Crich Udine e la Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 17). Le padrone di casa si ritrovano a dover inseguire ogni settimana la capolista, per questo motivo uscire con due punti in tasca sarà l’unico obiettivo da porsi da oggi fino allo scontro diretto proseguendo la striscia di vittorie consecutive. La compagine ferrarese ha dovuto cedere il passo lo scorso weekend nonostante la grande prestazione; tuttavia la difesa continua a rimanere un tallone d’Achille penalizzante, perciò contro Udine servirà la massima attenzione anche nei piccoli dettagli.

Il programma proseguirà con il duello tra Basket Girls Ancona e Posaclima Ponzano (sabato, ore 18.30). Ferme per un turno dopo il rinvio della sfida con Abano Terme, le marchigiane potrebbero avere la chance di reinserirsi nella corsa all’ottavo posto, ma dovranno sudare le proverbiali sette camicie per piegare una delle migliori formazioni del girone. Il mal di trasferta della squadra veneta continua a farsi vivo da oltre due mesi e una sconfitta nel weekend potrebbe nuovamente staccarla dal gruppo di testa; al Palascherma ci sarà un solo risultato utile per le ragazze di coach Gambarotto.

Scontro diretto con un due punti fondamentali in palio quello che coinvolgerà Futurosa Trieste iVision e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 19). Il momento di forma delle giuliane ha toccato vette inesplorate: infatti, la conquista del sesto posto ha alzato l’asticella dell’obiettivo stagionale e sarà dunque fondamentale proteggere le mura del proprio palazzetto per scalare ulteriormente le gerarchie. L’infortunio di Gonzalez e le tre sconfitte consecutive hanno certamente compromesso un cammino parso perfetto fino a quel momento; la trasferta di sabato metterà le marchigiane di fronte ad un’altra difficoltà da superare, servirà una vittoria di carattere per uscire dal momento poco positivo che stanno affrontando.

Al PalaPascale andrà in scena il derby veneto tra Martina Treviso e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 19). L’andamento altalenante della compagine guidata da coach Matassini sta rendendo questa stagione un’incognita, per questo motivo dopo due sconfitte di fila sarà necessario un successo per rimettersi in careggiata e riprendere la giusta scia. Le ospiti hanno avuto due settimane difficili, ma sarà proprio superando gli ostacoli che potranno arrivare le soddisfazioni; i punti in palio nel derby regionale avranno peso doppio sulla stagione delle vicentine se portati a casa.

Solmec Rhodigium Basket e PF Umbertide (sabato, ore 20.30) sarà la battaglia tra protagoniste della parte destra della classifica. Un solo successo nelle ultime otto gare, un bottino magro che ha di fatto affossato le rodigine facendo sentire loro il fiato sul collo della zona calda; lo scontro diretto con una diretta avversaria servirà alle padrone di casa per mostrare di quale pasta siano fatte. Le perugine sono stazionarie in decima posizione esattamente a metà tra la parte pericolosa e quella che porta verso i play-off; la distanza non è incolmabile in nessuno dei due casi, perciò uscire da questa trasferta con un successo cambierebbe non di poco il loro destino.

Chiuderà la serata il match ad alto tasso di intensità tra Ecodem Alpo e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). Il miglior attacco del girone (a pari merito con Udine) avrà un terzo posto, una striscia di tre vittorie consecutive e l’imbattibilità casalinga da difendere in questo duello tra grandi squadre del Girone B. Le altoatesine hanno ottenuto un solo successo nelle ultime quattro partite e si sono viste soffiare il posto alle Final Eight di Coppa Italia proprio dalle venete, per questo motivo tornare a casa con due punti varrebbe il doppio e le spingerebbe a tornare in alto visti gli scontri in cui sono impegnate le altre rivali.

Il posticipo della quindicesima giornata per quanto riguarda il Girone B vedrà scendere in campo ARAN Cucine Panthers Roseto e Wave Thermal Abano Terme (domenica, ore 18). La strada per la dodicesima vittoria consecutiva passa di fronte al proprio pubblico contro il fanalino di coda del girone; la miglior difesa della serie cadetta cercherà di non fare prigionieri così da pensare quanto prima al prossimo impegno. Le ospiti saranno più fresche visto il rinvio della sfida con Ancona, ben consce della sfida proibitiva sul parquet delle abruzzesi avranno studiato un modo per provare a fare lo sgambetto e conquistare la loro prima vittoria stagionale.

