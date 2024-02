A2 Femminile 2023/24 – La presentazione del 17°turno

Weekend ricco di partite quello della Serie A2 che vedrà il diciassettesimo turno svilupparsi con otto partite nella giornata di sabato e sei in programma per domenica.



GIRONE A

Si partirà con il primo anticipo che vedrà la Dimensione Bagno Carugate affrontare la Techfind San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). Le ultime due partite casalinghe si sono risolte con una vittoria per la compagine lombarda, la quale vorrà proseguire su questi binari per provare a scalare ulteriormente le gerarchie. Dall’altro lato ci saranno le isolane reduci da tre sconfitte consecutive che sono costante loro alcune posizioni in classifica; il podio non è distante, ma servirà la miglior prestazione possibile per uscire con due punti da questa trasferta.



Il secondo e ultimo anticipo coinvolgerà la Tecnoengineering Moncalieri e la Stella Azzurra Roma (sabato, ore 16). In questo duello a bassa quota, le piemontesi avranno l’occasione di agganciare le avversarie uscendo da questo impasse dopo oltre tre mesi, così chiederanno il supporto del PalaEinaudi per riuscirci. Le capitoline sono uscite a testa alta dalla sfida con Broni, perciò sfrutteranno lo scontro diretto sul parquet ostile per staccare di un’altra gara il fanalino di coda e accorciare il gap con le altre rivali.



La prima gara del giorno successivo sarà quella tra Basket Roma e Autosped BCC Derthona Basket (domenica, ore 15.30). Il trionfo interno contro Giussano ha fatto alzare la testa alle romane, le quali proveranno a difendere le mura amiche dall’assalto della capolista; uno sgambetto alle piemontesi andrebbe oltre ogni previsione. Dopo aver staccato San Giovanni Valdarno, la squadra allenata da coach Cutugno desidera continuare su questa strada per conquistare la dodicesima vittoria consecutiva e confermarsi prima potenza del Girone A.



Si proseguirà con il match tra USE Rosa Scotti Empoli e Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18). Interrompere la striscia positiva di San Giovanni Valdarno non è stata cosa da poco, un successo che ha portato le toscane a due vittorie dal podio, ma che non le dovrà far riposare sugli allori mantenendo il proprio parquet difficile da espugnare. L’ottavo posto da mantenere con l’ambizione di poter fare anche meglio, ma alle brianzole dovrà passare il mal di trasferta poiché il successo esterno manca da esattamente tre mesi e una sconfitta potrebbe farle uscire dalla zona play-off.



Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno contro Torino Teen Basket (domenica, ore 18) farà da cornice al programma della diciassettesima giornata. Per cancellare la sconfitta dello scorso weekend, la compagine toscana scenderà di fronte al proprio pubblico con il coltello tra i denti pronta per tornare a dimostrarsi la schiacciasassi del girone. La trasferta proibitiva non dovrà spaventare le torinesi, le quali potranno provare a minare ulteriormente le certezze della seconda forza del campionato e provare a toccare con mano posizioni più alte in classifica.



Scontro diretto con punti pesanti in palio quello tra Logiman Broni e San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). Per difendere il quarto posto, la squadra di coach Magagnoli avrà il compito di portare a casa il derby grazie ad una prestazione convincente garantendo un sorriso al proprio pubblico, riaprendo così una striscia positiva di risultati. Otto vittorie di fila è il bottino delle mantovane, le quali potranno allungare a nove se riusciranno ad espugnare il parquet delle pavesi in questo scontro regionale che potrebbe valere un balzo in classifica.



Saranno CLV-Limonta Costa Masnaga e Cestistica Spezzina (domenica, ore 18) a chiudere il programma del Girone A. Infilare il quarto successo consecutivo aiuterebbe la squadra lombarda a mantenere saldo il posto sul podio e allungare potenzialmente sulle inseguitrici, ma servirà tenere alta la guardia per non mollare il colpo contro un’avversaria in cerca di riscatto. Le liguri sono tornate alla vittoria nell’ultimo turno, tuttavia la prova del nove arriverà nella sfida con la terza forza del campionato, un modo perfetto per dimostrare di poter ritornare tra le migliori otto del campionato e non perdere il treno che porta ai play-off.



GIRONE B

Partenza decisa con la gara tra Basket Girls Ancona e W.APU Delser Crich Udine (sabato, ore 18.30). Sfida proibitiva per le padrone di casa che ospiteranno la capolista per provare ad aprire un filotto interessante di vittorie; l’ottavo posto dista ancora qualche partita, ma l’obiettivo finale sarà quello di raggiungerlo e qualificarsi per i play-off. La sconfitta di Roseto ha ridato alle friulane la possibilità di agganciarsi al primo posto; la compagine allenata da coach Riga è imbattuta da quasi due mesi e vorrà decisamente continuare su questa strada conquistando due punti contro le marchigiane.



L’Allianz Dome sarà il palcoscenico del big match tra Futurosa Trieste iVision e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Il mancato successo sul campo di Udine non ha scoraggiato le triestine, pronte a rialzare subito la testa di fronte al proprio pubblico in uno scontro ad armi pari contro l’ottava della classe; tuttavia, una seconda sconfitta potrebbe farle perdere posti nelle gerarchie del girone. In un periodo un po’ altalenante, l’ampia vittoria contro Abano Terme ha restituito ossigeno alle altoatesine, le quali però dovranno mantenere alti i propri standard in uno dei big match della diciassettesima giornata; espugnare il parquet giuliano rimetterebbe le ospiti in una posizione di favore all’interno della classifica.



Il derby veneto tra Martina Treviso e Posaclima Ponzano (sabato, ore 19) infiammerà il diciassettesimo turno. Aperta la striscia di vittorie consecutive, le trevigiane vorranno portare le ospiti all’interno di un clima bollente per la supremazia del territorio veneto; i due punti significherebbero sorpasso e potenziale quinto posto, ma servirà la miglior prestazione possibile per ottenerli. Il nuovo anno sembra aver dato nuova verve al gruppo di coach Gambarotto, il quale ha in mente di superare la sconfitta con Alpo portandosi a casa un bottino importante per allontanare una delle inseguitrici; la gestione delle energie e la concentrazione massima aiuteranno a raggiungere quanto prefissato dalle ospiti.



Wave Thermal Abano Terme contro Halley Thunder Matelica (sabato, ore 20.30) farà proseguire il programma della serata. Il campionato delle venete prosegue inesorabile e vedrà arrivare al proprio palazzetto una squadra in ripresa, ma che ultimamente ha faticato a superare i propri ostacoli, per questo motivo una maggiore accortezza potrebbe portare a fare un importante sgambetto alla quarta forza del campionato. Una vittoria significativa come quella con Roseto avrà certamente dato alle marchigiane una spinta non indifferente; ciononostante, la guardia andrà tenuta alta per evitare di incappare in spiacevoli inconveniente, aprendo così una striscia positiva che tanto manca alla squadra di coach Sorgentone.



Voglia di riscatto da entrambe le parti nella sfida che coinvolgerà Solmec Rhodigium Basket e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 20.30). Il fattore campo sta aiutando le rodigine a mantenersi in bilico tra le posizioni calde della classifica e l’inseguimento dell’ottavo posto, il quale però inizia ad essere meno a portata con il passare delle settimane; per questo motivo servono altri due punti per ripartire provando a sfruttare gli scontri diretti in cui sono coinvolte le altre rivali. Dopo un mese e mezzo senza vittorie, le ferraresi proveranno a fare il colpo sul parquet delle venete per accorciare leggermente il gap con le squadre meglio piazzate, poiché un’altra sconfitta rischierebbe di condannarle ad una seconda parte di stagione ad alto coefficiente di difficoltà.



La serata di sabato si chiuderà con il derby tra Ecodem Alpo e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30). Il mese di gennaio si è chiuso con un record di 4-0, il terzo posto e il sogno Final Eight; il momento positivo delle venete potrà proseguire nel weekend incrementando ulteriormente il proprio fatturato sperando in un passo falso delle capoliste per sognare ancora più in grande. Il successo sulla Solmec ha risvegliato le vicentine, le quali hanno guadagnato un’altra partita sul penultimo posto; tuttavia, la difficile trasferta sul campo di una delle compagini più in forma del Girone B dovrà spingerle alla massima attenzione per non perdere il vantaggio accumulato.



Il posticipo della diciassettesima giornata vedrà in campo ARAN Cucine Panthers Roseto e PF Umbertide (domenica, ore 15). La sconfitta nell’ultimo turno darà certamente doppie motivazioni alle abruzzesi che dopo aver perso la vetta solitaria della classifica vorranno riscrivere una striscia record di successi consecutivi per dimenticare il passo falso. Le ospiti affronteranno questa difficile uscita in trasferta consapevoli di dover provare a conquistare due punti per non vedere il gap con le inseguitrici ridursi e per non perdere troppo la scia con le rivali nella corsa al nono posto.

AREA COMUNICAZIONE LBF